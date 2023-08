Calabria, cliente di un bar a Mirto ordina un caffè e cinque mignon: lo scontrino è inaspettato!

Calabria, in un bar di Mirto un cliente ordina un caffè e 5 dolcetti: ecco a quanto ammonta la sua spesa sullo scontrino

Mirto, un tranquillo comune della Calabria, non solo offre un'esperienza storica e culturale, ma è anche ben posizionato per godere delle meraviglie delle spiagge calabresi. La regione è famosa per le sue coste spettacolari e il comune esaminato oggi non è da meno quando si tratta di attrazioni legate al mare. Le rive del posto sono un vero tesoro per gli amanti dell'acqua e del sole. La spiaggia è costellata da sabbia dorata e mare cristallino, che invitano i visitatori a fare lunghe passeggiate lungo i lidi o a distendersi sotto l'ombra di un ombrellone. È un luogo ideale per rilassarsi, prendere il sole e fare un tuffo nelle acque fresche e trasparenti.

Una delle spiagge più conosciute è la Spiaggia di Mirto Crosia, che si estende per diversi chilometri e offre uno spettacolare panorama sul mare. Qui è possibile noleggiare lettini e ombrelloni o semplicemente stendere un asciugamano sulla sabbia e godersi il suono delle onde che si infrangono sulla riva. Per coloro che amano l'avventura e le attività acquatiche, le spiagge di Mirto offrono anche opportunità per lo snorkeling, il nuoto e la vela. Le acque cristalline sono abitate da una varietà di specie marine, rendendo alcune esperienze sportive affascinanti per esplorare la vita sottomarina.

Ma le spiagge di Mirto non sono solo belle, sono anche immerse in una ricca storia. Le città costiere calabresi hanno spesso una lunga tradizione marittima, che si riflette nelle abitudini locali e nelle tradizioni legate alla pesca. Questo offre un ulteriore livello di autenticità all'esperienza di visitare il luogo. Infine, il tramonto sul mare è un momento magico da vivere a Mirto. I colori che si mescolano sullo sfondo dell'orizzonte marino creano uno spettacolo suggestivo e romantico, che non può essere facilmente dimenticato. Ma i prezzi, per tutto questo, come sono?

Calabria, ecco quanto si spende in spiaggia a Mirto per un caffè e cinque dolcetti: utente Instagram mostra lo scontrino

In definitiva, le spiagge di Mirto in Calabria offrono un connubio di bellezza naturale, opportunità di relax e avventura, storia e cultura marittima. Che si sia in cerca di tranquillità o di attività emozionanti, questo piccolo angolo di paradiso sulle coste calabresi saprà regalare momenti indimenticabili. E anche i prezzi sono 'straordinariamente' bassi. Ultimamente impazza la moda di mostrare scontrini con costi esorbitanti stampati sopra per qualsiasi alimento.

Ebbene, un utente Instagram (@uguccionisimone) ha voluto andare contro tutti coloro i quali asseriscono che in ogni zona della nostra Penisola i prezzi si siano alzati. Infatti, ha mostrato uno scontrino per un caffè e cinque mignon a un bar di Mirto in Calabria, esibendo soddisfatto l'aver speso appena 4,20 euro. Decisamente un affare, un prezzo inaspettato, considerando che ci si trova in un posto turistico e dal mare meraviglioso, come ampiamente anticipato all'inizio di quest'articolo.

