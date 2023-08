"Amo il mio corpo in costume e i miei peli", influencer risponde così a chi la critica

Una influencer ha pubblicato un video in cui mostra il suo fisico in costume. A renderla diversa da tante sue 'colleghe', è il fatto che la donna non si depili. I peli femminili, si sa, generano sempre commenti divisivi, ma lei è convinta della sua scelta.

Non esistono dati ufficiali in tal senso, ma basta visitare una spiaggia italiana per capire che, nelle parti visibili del corpo, praticamente tutte le donne sono depilate. Perché è nata questa abitudine, che molti uomini non hanno? Le norme culturali e sociali hanno giocato un ruolo significativo in tal senso: stando a quelle di molti paesi sia occidentali che orientali, le donne dovrebbero avere la pelle liscia e priva di peli. Gran parte degli uomini, inoltre, preferisce esteticamente una donna depilata, almeno sulle gambe.

Ovviamente l'approvazione maschile è solo uno dei tanti fattori in gioco: molte donne scelgono di depilarsi per ragioni estetiche. Così facendo, si sentono più pulite, ordinate e forse belle. Anche la comodità può influire: alcune di loro possono trovarsi più a proprio agio con la pelle depilata. Un esempio perfetto sono le sportive: chi suda spesso, preferisce di gran lunga avere la pelle libera da peli. Chiaramente questa è una scelta del tutto personale: per quanto 99 donne su 100 scelgano di rimuovere i peli dalle parti visibili del corpo, chi fa parte dell'1% dev'essere ugualmente rispettata.

La influencer che ama i suoi peli

In un'epoca storica in cui, almeno sui social, il femminismo ha molti seguaci, sono aumentate le donne che ripetono lo slogan: "Mio corpo, mia scelta". Una influencer ha seguito la moda di non depilarsi e di mostrarlo con orgoglio sui social, pubblicando un video in cui esce da una piscina. Quando si inginocchia per prendere il cellulare con cui ha registrato il filmato, si vedono dei peli piuttosto folti sulle sue gambe (e non solo). Il video ha raggiunto 100.000 visualizzazioni e la donna chiede ai suoi follower cosa pensino del suo corpo non depilato:

Un utente di TikTok l'ha definita 'disgustosa' e lei gli ha dedicato un video: "Amo il mio corpo così, amo i miei peli. Non c'è nulla di strano: crescono in maniera naturale. Cresci e rispetta il prossimo!". Altri odiatori l'hanno definita con epiteti di varia natura, paragonandola ad animali ricoperti da peli. A suo avviso, non esiste "il fisico da costume". Sul suo profilo, infatti, ha scritto: "Ogni volta che indossi un bikini, hai un fisico da costume: è il tuo". Frasi motivazionali che sono sicuramente utili per le tante ragazze che si sentono insicure riguardo il proprio corpo. Se alcuni indumenti possono coprire quelli che loro considerano difetti fisici, con il costume è più difficile. Motivo per cui alcune di loro evitano di andare al mare.

