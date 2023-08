In Friuli esiste un comune chiamato proprio così: "Se ci vuoi mandare qualcuno, puoi farlo!"

In Italia esistono tantissimi luoghi dai nomi singolari. In Friuli c'è un comune dove ognuno di noi, inconsapevolmente, ha mandato decine di persone nel corso della sua vita. Indovinate un po' come si chiama?

Tra 2017 e 2023 sono "scomparsi" 82 comuni italiani. Stando a un documento ufficiale pubblicato dall'Istat, infatti, il 1° gennaio di sei anni fa il numero ufficiale di comuni era di 7.983; il primo giorno di quest'anno se ne contavano 7.901. Questa diminuzione è dovuta alle fusioni che avvengono di tanto in tanto, da Nord a Sud, specialmente tra comuni sotto i 1.000 abitanti. Citiamo solo i due casi più recenti, tra Asti e Varese, dove un totale di cinque comuni si sono uniti per diventarne due.

In Piemonte i centri di Moransengo e Tonengo si sono fusi dando vita a Moransengo-Tonengo (che sorpresa!); in Lombardia è capitato lo stesso con Bregnano, Bardello e Malgesso, che hanno dato vita a Bardello con Malgesso e Bregano (di nuovo, fantasia al potere). Non è da escludere che, in un'ottica di riduzione dei costi, le fusioni aumentino nei mesi a venire, facendo scendere il numero (alto) di comuni italiani. La Lombardia, in quanto regione più popolosa d'Italia, vanta anche il numero più alto di comuni. Tuttavia Lazio e Campania, le due regioni che occupano gli altri due gradini del podio delle regioni più popolose, non vantano un numero altrettanto alto di centri, piazzandosi al settimo e quarto posto.

Il comune friulano dove ognuno di noi ha mandato qualcuno

Il numero di comuni italiani dal nome buffo è altissimo. Non basterebbe un articolo per citarli tutti, per cui ci limiteremo solo ad alcuni che hanno colto la nostra attenzione. A Prato esiste un centro che porta il nome di uno dei personaggi immaginari più amati al mondo: Paperino. Per gli amanti del lato B (maschile e femminile), consigliamo un viaggio a Siena, nel comune di Belsedere. Parlando dei luoghi in cui forse giungeremo un giorno, scopriamo che in provincia di Perugia esiste Città del Diavolo, mentre in quella di Trapani spicca Purgatorio.

Dalle abbondanti 's' finali, sembra di trovarsi in Sardegna, ma siamo in una regione molto lontana dall'isola. Ognuno di noi vorrebbe mandare nel primo dei comuni elencati qualcuno che conosce. Da oggi sapete che non è un'offesa, ma un invito a visitare un angolo sicuramente bellissimo del Friuli. Siamo certi che, anche in questo momento, state pensando a qualcuno che meriterebbe un viaggio di sola andata verso il comune in questione. L'Italia è bella anche per questo: nei dettagli si nascondono lampi di pura bellezza e comicità, anche dove forse non dovrebbe esserci.

