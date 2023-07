Roma, sulla serranda di un negozio a Ostiense compare una scritta comica: "Sembra opera di Maccio Capatonda!"

Roma, sulla serranda di un negozio (forse in vendita) a Ostiense, spuntano tre semplici parole in grado di far sorridere tutti: il proprietario deve essere un tipo preciso!

Le attrazioni di Roma sono così numerose e varie che si potrebbero passare settimane intere esplorando la città senza mai annoiarsi. In primis c'è il Colosseo: questo antico anfiteatro è uno dei simboli più iconici della e una delle attrazioni turistiche più famose al mondo. Accanto ad esso, il Foro Romano è un'area archeologica che era il centro della vita politica, sociale e religiosa dell'antica Roma. Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti sono altri due luoghi speciali perché offrono una vista panoramica sulla capitale come pochi altri posti.

Immancabile per chi visita Roma una visita alla Fontana di Trevi, una delle più famose del mondo, una meraviglia barocca dove è tradizione lanciare una moneta per assicurarsi il ritorno in città. E ancora ci sono il Pantheon (antico tempio romano famoso per la sua grande cupola e per essere uno dei migliori esempi di architettura romana conservati), la Basilica di San Pietro (situata all'interno dello Stato della Città del Vaticano), i Musei Vaticani (che ospitano la Cappella Sistina con i famosi affreschi di Michelangelo) e Piazza Navona (una delle più belle del capoluogo laziale, con fontane, sculture e caffè storici).

Tra i luoghi più carini spuntano anche Trastevere (di origine medievale, con strade acciottolate, ristoranti tipici, caffetterie e una vivace atmosfera notturna), Villa Borghese (un grande parco pubblico dove si può fare una piacevole passeggiata, noleggiare una bici o visitare la Galleria Borghese) e Campo de' Fiori (dove si svolge colorato mercato all'aperto in cui acquistare prodotti freschi, fiori e souvenir). Un quartiere di solito meno frequentato è quello di Ostiense, ma anche qui si possono trovare 'opere d'arte'.

Roma, nel quartiere di Ostiense davanti a un negozio spuntano due scritte esilaranti: cosa recitano

Il quartiere Ostiense a Roma è un'area dinamica e in continua crescita, con una storia industriale e una vivace scena culturale. Tra le attrazioni principali ci sono la Centrale Montemartini (un museo insolito che unisce l'arte classica delle sculture dell'antica Roma con l'architettura industriale di una centrale termoelettrica del XX secolo), la Piramide di Caio Cestio (costruita come tomba per il magistrato romano nel 12 a.C. ed è uno dei pochi esempi di architettura egizia in città), il Cimitero acattolico di Roma (ospita le tombe di molti artisti e intellettuali stranieri, tra cui il poeta John Keats e il pittore Joseph Severn) e vari murales.

E a proposito di graffiti e scritte, ce ne sono un paio davanti alle serrande di un negozio che fanno veramente sorridere. In particolare, @theromanpost, pagina Instagram sempre interessata a quello che accade a Roma e dintorni, ha pubblicato in un post la foto di due garage verdi. Su uno c'è scritto 'serranda', sull'altro 'altra serranda'. Lo scatto è comico nella sua semplicità e c'è tra i commenti chi pensa che un'opera d'arte del genere possa essere targata dall'attore esilarante Maccio Capatonda.

