Paesi Bassi, TikToker avverte: "Qui sono avanti anni luce rispetto all'Italia, il dettaglio più sorprendente riguarda la spiaggia"

Paesi Bassi, una TikToker racconta com'è vivere qui in particolare riferimento alla spiaggia: tutto è diverso rispetto all'Italia!

I Paesi Bassi, noti anche come Olanda, sono una nazione situata nel nord dell'Europa e sono famosi per i loro paesaggi pittoreschi, i canali, i mulini a vento, i tulipani e la ricca storia culturale. Tra le principali attrazioni vi è Amsterdam, la capitale: è una città affascinante e cosmopolita, nota per i suoi canali, i musei di fama mondiale (come il Rijksmuseum e il Museo Van Gogh), l'architettura unica e la vivace vita notturna. Non lontano da qui c'è il Keukenhof, un celebre giardino di tulipani e uno dei luoghi più belli al mondo per ammirare questi fiori, ma anche i narcisi e tante altre piante.

Sempre in Olanda impossibile non visitare Rotterdam: questa città portuale è rinomata per la sua architettura moderna e innovativa, con grattacieli e strutture uniche. Se poi si ha nostalgia dell'Italia si può fare un salto a Giethoorn, noto come "la Venezia del Nord": è un pittoresco villaggio famoso per i suoi canali, ponti e case tradizionali. Gli spostamenti avvengono principalmente in barca. Utrecht (conosciuta per la sua maestosa torre campanaria), Delft (celebre per la ceramica), L'Aia (sede del governo) e Maastricht (con affascinanti strade medievali, antichi edifici e un'atmosfera accogliente), rappresentano altri luoghi iconici della nazione.

Queste sono solo alcune delle tante attrazioni che i Paesi Bassi hanno da offrire. La nazione è ricca di bellezze naturali, patrimonio culturale e un ambiente accogliente che rende la visita qui un'esperienza indimenticabile. Ma invece come sono le spiagge? Ce lo racconta una TikToker.

Paesi Bassi, influecer rivela: "Le spiagge non sono un granché, ma..."

La TikToker 'Giulia nei Paesi Bassi', nota come @italiananeipaesibassi sul social cinese, racconta spesso le differenze esistenti tra il suo Paese d'origine, l'Italia appunto e quello in cui vive. In un video abbastanza recente si è soffermata su qualcosa che nessuno aveva mai raccontato prima utilizzando la piattaforma di clip. Infatti, ha spiegato come i Paesi Bassi siano nel 3000 (testuali parole) perché hanno alcune fermate metro praticamente sulla spiaggia. In effetti, questo rappresenta una bella comodità per tutti coloro i quali non sono automuniti e vogliono fare un bel bagno.

Se in tanti sono d'accordo con Giulia in merito a ciò, c'è però chi sottolinea come quella del video non sia una vera e propria spiaggia, se paragonata a quelle italiane. Ovviamente, lidi come quelli del sud della nostra Penisola non ce ne sono. Anche il mare del Nord non è paragonabile al Mediterraneo, in primis perché molto più freddo, in secondo luogo perché più sporco e meno cristallino. Ciò non toglie però che la comodità di avere delle rive accessibili grazie alla metropolitana costituisca un vantaggio. Voi cosa ne pensate?

