Tifoso ha paura dei tatuaggi, ma vuole farsene uno in onore di Lautaro dell'Inter: la sua soluzione è geniale

Inter, un tifoso ha trovato il modo alternativo per tatuarsi il nome del proprio idolo (Lautaro), senza dover ricorrere agli aghi dolorosissimi: ecco cos'ha fatto

I tifosi di calcio possono essere molto appassionati e dediti alla loro squadra del cuore, e a volte questo amore per il calcio può portare a comportamenti estremi e passioni sfrenate. Ad esempio, alcuni gruppi organizzati di tifosi, noti come "Ultras", sono famosi per creare coreografie spettacolari utilizzando striscioni, bandiere e fumogeni durante le partite per celebrare la loro squadra e incitare i giocatori. Ci sono poi, quei fan noti per seguire la loro squadra in ogni partita, a prescindere dalla distanza o dalle condizioni atmosferiche. Viaggiano per migliaia di chilometri per sostenere il team in trasferta e partecipano a tutte le partite casalinghe.

Chi è davvero appassionato spesso intona cori e inni durante le partite per sostenere la squadra e creare un'atmosfera incendiaria nello stadio anche quando ci sono periodi di risultati negativi o difficoltà. I tifosi organizzano spesso feste e raduni per celebrare le vittorie della squadra o eventi importanti legati al calcio. Purtroppo, in alcuni casi, alcuni tifosi possono eccedere e lanciare oggetti sul campo, mettendo in pericolo i giocatori e la sicurezza del pubblico.

È importante sottolineare che la maggior parte dei tifosi esprime il loro supporto in modo pacifico e appassionato. Tuttavia, alcuni episodi di violenza o comportamenti negativi possono verificarsi in alcuni contesti. È fondamentale promuovere un atteggiamento di rispetto e fair play tra i tifosi e mantenere un ambiente sicuro e positivo all'interno degli stadi.

Inter, guardate che fa questo tifoso per risolvere il problema di un tatuaggio permanente!

Alcuni tifosi mostrano il loro amore per la squadra tatuandosi il logo o i colori della squadra sul corpo. Altri possono dipingersi il volto o il corpo con i colori della squadra prima delle partite. C'è poi chi è più furbo e qualcosa di ancora più straordinario, come questo TikToker. Il suo nome è Julio Giammanco (julio__o) e quello che ha fatto per l'Inter è pazzesco. In sostanza è appassionato di Lautaro Martinez, uno dei calciatori più forti del team di Milano, ma non voleva tatuarsi il suo nome in maniera indelebile.

Così, invece di utilizzare quei tatuaggi 'usa e getta', ha scelto una soluzione ancora più economica. Con dello scotch ha creato il numero 10 (quello della maglia del calciatore) e le lettere che compongono il nome di Lautaro. Dopodiché si è appiccicato questi pezzetti di scotch sulla schiena e si è messo al sole, in modo tale che risultasse abbronzata solo la parte dove non era presente in nastro adesivo. Si è creata, dunque, una sorta di scritta naturale. Insomma, non ha speso soldi, non ha fatto nulla di indelebile e si è divertito, ma attenti a replicare questo esperimento: munitevi sempre di protezione solare!

