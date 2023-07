Le cade il telefono nelle acque oceaniche, un beluga glielo riporta e le fa anche un altro bellissimo regalo

A una ragazza è caduto il cellulare in barca - probabilmente durante un'escursione: un beluga di passaggio non solo glielo riporta, ma le fa anche un altro bellissimo regalo

Il beluga è una specie di cetaceo appartenente alla famiglia dei monodontidi. Si tratta di un cetaceo particolarmente affascinante e distintivo, con caratteristiche fisiche e comportamentali uniche. L'animale è facilmente riconoscibile per il suo colore bianco brillante, che gli conferisce l'appellativo di "balena bianca". Gli esemplari giovani possono essere di colore grigio scuro, ma con il tempo diventano completamente candidi. Fisicamente possono raggiungere lunghezze di 4-6 metri e pesare tra le 1,3 e le 1,5 tonnellate, hanno la testa arrotondata e priva di becco prominente come in altre specie di cetacei. Ha un melone, una struttura bulbosa sulla fronte, che viene utilizzata per comunicare e produrre suoni. Rispetto ad altri delfini, hanno un numero insolitamente elevato di denti, con i quali catturano prede e rompono il ghiaccio.

Questi cetacei sono noti per le loro vocalizzazioni estremamente varie e complesse. Producono una vasta gamma di suoni, tra cui canti, fischi, gracchi e versi simili a voci umane. Vivono in gruppi sociali noti come "pods" che possono essere costituiti da pochi individui fino a diverse centinaia di beluga. Come tutti i delfini, poi, sono noti per la loro agilità e capacità di nuotare rapidamente e in modo giocoso. Possono saltare fuori dall'acqua e fare acrobazie spettacolari. Infine, sono creature molto sociali e interagiscono tra loro e con l'uomo in modo giocoso. Infatti sono predatori, ma si nutrono perlopiù di pesci, calamari e crostacei.

Beluga riemerge dalle acque oceaniche per riportare il cellulare alla donna che l'ha perso: prima di tornare giù regala all'umana anche un'altra cosa

Ebbene, la pagina @pubity ha condiviso un video davvero spettacolare in cui accade l'impensabile. Probabilmente, nel filmare il beluga stesso, una ragazza ha finito per far cadere il proprio cellulare in mare. La disperazione dovuta all'idea di aver perso tutto il proprio materiale, tuttavia, è durata davvero poco. Infatti, l'animale è riemerso stringendo tra i denti il telefono della donna fino a riconsegnarglielo! Il filmato è davvero impressionante, per questo sta facendo il pieno di like e commenti. Al di là della sorpresa del gesto del cetaceo, c'è anche altro.

La creatura si lascia accarezzare da tutte le ragazze che provano a farlo senza opporre alcuna resistenza, dopodiché sembra perfino sorridere, come sottolinea anche la pagina che ha postato il video, dato che lo scrive in didascalia. Insomma, il beluga si dimostra ancora una volta un animale dotato di grandissima intelligenza e sensibilità. Voi che avreste fatto al posto della ragazza? Vi sareste spaventati per il gran numero di denti o avreste accarezzato il capo dell'esserino per ringraziarlo del telefono riavuto? Anche solo salvare la sim in alcuni casi è importante, dopotutto.

LEGGI ANCHE: Cucciolo di Golden Retriever si crede un gatto: ecco come lo immortala la sua padrona