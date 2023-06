Sei mai stata sulla Luna?, altro che Raoul Bova! Il vero amore di Liz Solari è ancora più affascinante

Sei mai stata sulla Luna? è il film andato in onda ieri sera con protagonisti Raoul Bova e Liz Solari. Quest'ultima nella pellicola si innamora di lui, ma nella vita vera a chi è legata?

Il sabato sera di Rai 1 è stato questa settimana deliziato non da un classico varietà come per tutta la stagione invernale, ma dal film Sei mai stata sulla Luna? datato 2015. Paolo Genovese è il regista che ha firmato questa pellicola, mentre Liz Solari e Raoul Bova (con una menzione speciale a Neri Marcorè) sono i protagonisti principali.

La storia cui abbiamo assistito ieri sullo schermo racconta di una 30enne, Gua, che lavora per un noto magazine di moda. Con una vita ricca e agiata, viaggia spesso, soprattutto tra Parigi e Milano. Improvvisamente, però, la sua esistenza cambia. Come? Ebbene, si reca in un piccolo paese della Puglia per motivi familiari: eredita una grande masseria e si rende conto che qualcosa forse le manca, l'amore. Infatti è proprio nel sud Italia che conosce Renzo, un bellissimo contadino. Quest'ultimo le fa superare la diffidenza per un mondo che non conosce. La pellicola è romantica e i due protagonisti bellissimi, ma se nella vita Raoul Bova è legato da tempo alla meravigliosa attrice iberica Rocio Munoz Morales, con chi sta invece Liz Solari? Suo marito è persino più bello dell'ex nuotatore!

Sei mai stata sulla Luna?, Gua è legata sentimentalmente a un uomo bellissimo

Conosciamo più a fondo Liz Solari, l'attrice protagonista di Sei mai stata sulla Luna?. Colombiana, classe 1983, Maria Isabel Solari Poggio (a tutti nota come Liz Solari perché questo è il suo nome d'arte), ha vissuto in Argentina gran parte della propria vita. Era il 2001 l'anno in cui ha cominciato la sua carriera da modella, tuttavia ben presto si è resa conto del suo amore per la recitazione, per il canto e per la danza, piuttosto che per il mondo del fashion. Pertanto, nel 2008 ha partecipato al musical Barbie Live.

In Italia ha preso parte alla fiction Mediaset Benvenuti a tavola e alle pellicole Finché c'è prosecco c'è speranza, Il grande salto e Al posto suo, spostandosi dal nostro Paese all'Argentina continuamente, avendo recitato nella nazione americana in ulteriori 7 film. Oltre alla recitazione, c'è anche qualche esperienza di conduzione per lei: ha affiancato Enrico Brignano ne Il meglio d'Italia, show trasmesso dalla televisione di Stato. Dal 2018 è sposata con Walter Fara. Con lui ha celebrato un bellissimo matrimonio in Sardegna, dove entrambi erano a dir poco perfetti.

Water Fara è davvero affascinante ed è legato al mondo della produzione cinematografica. Eccoli insieme nel giorno delle nozze. Non abbiamo ragione nel dire che è un uomo che non ha nulla da invidiare a Raoul Bova?

