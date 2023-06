Sei mai stata sulla Luna?, pesante stroncatura per il film con Raoul Bova e Liz Solari: "Vale 0!"

Sei mai stata sulla Luna? è il titolo del film che vedremo questa sera in tv su Rai 1, in prima serata e che vede come protagonisti Raoul Bova e Liz Solari. Proprio la pellicola è finita al centro di un'aspra critica

Sei mai stata sulla Luna? è un film del 2015, riproposto questa sera da Rai 1, per il primo sabato senza un varietà dopo tantissimo tempo. Alla regia di questo fortunato prodotto c'è Paolo Genovese, mentre i tre interpreti principali della pellicola sono Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Ma cosa racconta la storia che vedremo tra qualche ora sul piccolo schermo? Ebbene, Gua, la protagonista è una 30enne che ha un lavoro in un'importante rivista di moda, nota a livello mondiale. Ricchissima, si gode la vita viaggiando su jet privati e spostandosi a proprio piacimento tra Milano e Parigi.

A Gua non manca proprio nulla, o così crede, ma qualcosa finisce per cambiarle la vita. Ben presto si ritrova in Puglia, in un paesino minuscolo nel quale ha ottenuto in eredità un'enorme masseria di famiglia. Proprio per questo, incontrerà Renzo, un contadino dal fascino indiscusso. Così, la giovane milanese intuirà che ad essere assente dalla sua vita è solo una cosa: l'amore. Inizialmente la protagonista avrà diffidenza per un mondo del quale sa poco e in cui si sente come un pesce fuor d'acqua. Ci penserà il suo nuovo 'amico' ad aiutarla ad ambientarsi. Cosa sceglierà di fare alla fine, tornare a casa o restare dove ha conosciuto l'amore? Non vogliamo spoilerarvi il finale, per lasciare - a chi avesse il piacere - la possibilità di vedere il film questa sera.

Sei mai stata sulla Luna?, un'aspra critica a poche ore dalla messa in onda: chi non convince proprio

Ebbene, Sei mai stata sulla Luna? questa sera coinvolgerà di certo un ampio pubblico su Rai 1. Eppure, essendo arrivato nelle sale nel lontano 2015, sono in tanti ad aver avuto già modo, in passato, di apprezzare il film. Così, un utente del web, non ha fatto proprio bella pubblicità al prodotto, schierandosi apertamente contro i due protagonisti Raoul Bova e Liz Solari. Ecco quali sono state le parole precise.

"'Sei mai stata sulla Luna' è una commedia italiana, semplice, del 2015 e con i due attori protagonisti belli, ma assolutamente inconsistenti e inutili. La loro recitazione vale zero! Nel film sono invece emersi un eccezionale Neri Marcoré, una straordinaria Sabrina Impacciatore ed un enorme Sergio Rubini", queste le parole di un commento acidissimo che si sofferma su come i due protagonisti non siano piaciuti, rispetto agli altri tre interpreti citati. Trattasi comunque di un punto di vista personale, che, tuttavia, non condividiamo. Raoul Bova, infatti è attualmente uno dei volti dello spettacolo italiano più amati proprio per il suo talento!

