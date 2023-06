Rai, Unomattina Estate torna con Tiberio Timperi e non solo: chi sono i due amatissimi conduttori campani che lo affiancano

Rai, Unomattina estate quest’anno vedrà la conduzione di Tiberio Timperi, ma non ci sarà solo lui dalle 9 alle 11: ecco gli altri due nomi spuntati

L’estate è ormai alle porte e con l’arrivo della calda stagione, la maggior parte dei conduttori Rai e Mediaset va in vacanza. In particolare, la mattina di Rai 1 non sarà più aperta da Massimiliano Ossini, brillante presentatore che per tutta la stagione invernale ha guidato abilmente il programma Unomattina. Tra pochissimo, a sostituirlo arriverà un altro colosso della televisione di Stato, uno dei suoi protagonisti indiscussi che da anni regna nei palinsesti: Tiberio Timperi.

Il conduttore, dopo un’intera stagione trascorsa al weekend con Unomattina in famiglia - nel quale affianca le due colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli, può finalmente approdare in settimana con un programma in cui cronaca, attualità e spettacolo non mancano proprio mai. L’orario di inizio dello show è previsto per le 9 del mattino, ma continuerà nel corso di tutta la mattinata. Chi lo affiancherà in quest’avventura? Premettiamo che è opportuno fare delle precisazioni in merito alle parti in cui sarà suddiviso il programma per riuscire a comprendere il ruolo di ognuno dei conduttori.

Unomattina Estate, chi sarà con Tiberio Timperi su Rai 1? Spoiler: due conduttori molto amati e che provengono dalla regione Campania

Come anticipato Unomattina Estate si dividerà in tre parti. La prima e la terza vedranno la conduzione di Tiberio Timperi e inizieranno rispettivamente alle 9 e alle 11. Quella finale delle due avrà il nome di UnoMattina Estate Cronache e, come lascia intuire il nome stesso, si occuperà principalmente di casi di cronaca e attualità. La seconda parte, quella centrale, sarà invece affidata a due conduttori d’eccezione. Ma chi sono questi misteriosi personaggi?

Premettiamo che entrambi provengono dalla regione Campania, tuttavia non tutte e due sono napoletani. Il primo, in particolare, è un avellinese che nel corso del tempo si è distinto per suoi programmi notturni e per l’iconica frase “Si faccia una domanda e sia dia una risposta”. Avete capito, no? Ci riferiamo proprio a Gigi Marzullo! Lui e un’altra bellissima donna condurranno la seconda parte di Unomattina Estate dal titolo Unomattina Estate Show (e come suggerisce il nome sarà il momento maggiormente dedicato allo spettacolo).

La conduttrice che sarà con Marzullo è anche un’attrice che una conduttrice. Napoletana e bellissima, di recente si è lanciata in un bel monologo dedicato alla sua città, nella serata del 4 giugno, quando sono stati celebrati i festeggiamenti per lo scudetto calcistico. Ormai dovrebbe essere chiaro che parliamo di Serena Autieri! Proprio la meravigliosa protagonista del film di Alessandro Siani Il principe abusivo, torna al centro dell’attenzione in Rai dopo un periodo in cui non aveva avuto grossa visibilità. Pronti a questa nuova squadra?

