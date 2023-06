Il Paradiso delle Signore, la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo annienterà Ludovica? Arriva la risposta ufficiale dell'ex di Marcello

Il Paradiso delle Signore, Ludovica riuscirà a sopravvivere alla furia della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo? Arriva una risposta da parte di Giulia Arena, attrice protagonista che interpreta l'ex di Marcello

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera più fortunate della televisione di Stato. Il merito è di diversi fattori. In primo luogo questo prodotto è nato per la prima serata ed è stato successivamente spostato al pomeriggio alle ore 16.05, subito dopo il talk show timonato dalla conduttrice Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Questo ha fatto sì che, inevitabilmente, la fiction si portasse dietro il pubblico che l'aveva già apprezzata in prime time (e che adesso, per quanto interessato a Sei Sorelle, non riesce proprio a fare a meno della serie che stiamo raccontando).

In secondo luogo, Il Paradiso delle Signore piace per la recitazione degli attori. Tra i protagonisti anche l'attrice Vanessa Gravina che interpreta la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Pietro Masotti che veste i panni del barista Marcello e Giulia Arena che presta corpo e voce a Ludovica. In terzo luogo, a piacere della soap sono le storie (più sentimentali, che lavorative) delle Veneri, le commesse che lavorano all'atelier Paradiso. Ma soffermiamoci sui tre attori poche righe sopra citati.

Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena lontanissima dall'atelier Paradiso: la Contessa si è ripresa Marcello?

Da lunedì, gli attori de Il Paradiso delle Signore sono alle prese con il nuovo set, quello dell'ottava stagione. Così, la maggior parte di loro sui social, ha postato una fotografia del set o del dietro le quinte. Vanessa Gravina, ad esempio, ha mostrato un frame in cui - con uno splendido abito verde petrolio, è seduta sulla poltrona di casa. Proprio questo lascia intuire, dunque, come sia tornata nella propria abitazione. Pietro Masotti, invece, proprio nella notte antecedente la giornata d'inizio set ha asserito di non aver affatto dormito, mostrando un volto piuttosto stanco nel camerino. E Giulia Arena?

Di Giulia Arena in questi giorni nessuna traccia. L'attrice, infatti, si trova in Sicilia, la sua terra natale, probabilmente in vacanza, come dimostra lo scatto sopra riportato. Possibile che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo l'abbia completamente annientata? Considerando il pericoloso riavvicinamento che c'è stato a fine stagione tra Ludovica e Marcello, è molto probabile che ciò si verifichi. Eppure, perché questo avvenga delle scene devono essere girate, pertanto immaginiamo che l'ex Miss Italia, quanto prima, tornerà sul set della soap opera da milioni di telespettatori. Non ci resta che attendere il suo rientro e gli sviluppi della storia che - a onor del vero - ha retto tutta la settima stagione (una menzione, tuttavia, bisogna farla anche a Marco di Sant'Erasmo e Gemma che, invece, hanno trovato il lieto fine, almeno per ora).

