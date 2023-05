Viva Rai 2, Fiorello e la battuta sui numerosi figli di Al Bano: il cantante resta senza parole

Viva Rai 2, l’ospite speciale di Fiorello è il contatto di Cellino San Marco: Al Bano. Il conduttore fa una battuta sui suoi numerosissimi figli

Come di consueto, alle prime luci dell’alba, Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, tengono compagnia a tutti i macchinari che, prima di andare al lavoro, si concedono momento di ilarità. Il programma di Fiorello, da lui reato, non ha nulla di preparato: il conduttore ha voluto puntare sul bello della diretta e, anche alcuni errori o piccoli imprevisti, sembrano essere stati la chiave vincente del suo successo tanto che, la Rai sembra non essere per nulla intenzionata a rinunciare al programma del comico. Fiorello infatti questa mattina si lascia sfuggire che il 9 giugno si concluderà la prima edizione di Viva Rai 2, lasciando intendere quindi se, nel prossimo autunno, ritorneranno a farci compagnia ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Tantissimi sono stati gli ospiti che quest’anno hanno preso parte al progetto del comico. Ci sono persino alcune personalità come la sportiva Sofia Goggia, che dopo aver partecipato ad una puntata come ospite speciale, dichiara di non vedere l’ora di poter ritornare nuovamente nella glass room in via Asiago 10 a Roma. Oggi però Fiorello voluto nella sua trasmissione un ospite speciale: dichiara infatti che non poteva concludere la prima edizione senza mai aver avuto nel suo programma il cantante di Cellini San Marco: Al Bano.

Viva Rai 2, Fiorello invita Al Bano nella sua trasmissione: la battuta sui suoi figli lo lascia senza parole

In questo periodo, il cantante pugliese Al Bano sta partecipando a tantissime trasmissioni in quanto ha da pochissimo compiuto 80 anni. Tra tutte le trasmissioni, non poteva di certo mancare quella di Fiorello. A prima mattina, il cantante ha provato i suoi acuti in quanto, durante la puntata si sarebbe subito. A rivelarlo è stato Biggio che non riesce a tenere la bocca chiusa: spoilera anche il cantante farà il suo ingresso su un trattore.

Effettivamente è così: Al Bano arriva in via Asiago 10 sul mezzo preannunciato da Biggio. È proprio questo a catturare l’attenzione del padrone di casa che si lascia scappare subito una battuta. Per chi segue Al Bano, sa perfettamente che il cantante ha una sua tenuta agricola in Puglia. Il conduttore chiede quindi se anche nelle sue terre ha dei trattori e Al Bank risponde di averne addirittura sei! “Uno per ogni figlio? Li devi lasciare in eredità?”, scherza Fiorello lasciando senza parole il cantante che confessa: “Non ci avevo mai pensato!”

