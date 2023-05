Sei Sorelle anticipazioni:la ribellione delle Silva, il rifiuto di Francisca e il primo amore di Elisa

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca ed Elisa andranno contro il resto delle sorelle Silva, e ecco che cosa succederà nella puntata di oggi martedì 30 maggio 2023

Nelle puntate precedenti abbiamo visto come le due sorelle Francisca ed Elisa, si siano sempre poste al volere della maggior parte della famiglia Silva. Dopo essersi ripresa dal terribile vaiolo, Francisca aveva infatti deciso di non rinunciare al suo sogno di diventare una cantante, già messo da parte dopo la morte del padre in quanto aveva dovuto iniziare a lavorare per poter aiutare l’economia familiare. Elisa invece, la più piccola delle sorelle, è sempre stata la più ribelle: la ragazza voleva a tutti costi fare il suo debutto in società nonostante la situazione economica non fosse delle migliori. Ecco allora chi scopre la verità sul suo vero padre, che non è l’uomo da poco venuto a mancare, ma in realtà lo zio che, decide di aiutarla economicamente nel suo debutto. Un evento però che è stato rimandato più e più volte e si è proprio ora che si stava concretizzando, viene nuovamente rimandato da un terribile incidente di quest’ultima.

Elisa, contro il permesso della sorella, decide di uscire di nascosto per raggiungere la festa della sua amica Sofia e, durante il suo ritorno a casa, resta vittima di un incidente: immobilizzata a letto deve ancora una volta rinunciare al suo debutto.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca ed Elisa contro tutte le Silva

Francisca dopo essere guarita, aveva deciso di ritornare a cantare e, durante la sua esibizione, era stata scoperta dal resto delle sorelle Silvia. Per non fare in modo che tutte le persone della città parlassero della sua sfacciataggine, chiedono di Smetterla di esibirsi, ma Francisca ignora questo divieto ritornando a cantare all’Ambigú e dovranno intervenire tantissime persone per cercare di fermarla, ma senza successo: Francisco continua ad inseguire il suo sogno di diventare una famosissima cantante di teatro.

Nel mentre, durante la sua convalescenza a casa, Elisa stringe sempre più rapporto con Carlitos: sta per nascere un nuovo amore tra le mura della casa del famosissime sorelle? Nella puntata di oggi inoltre vedremo Rosalía ricordare ancora una volta sua figlia riprendendo in mano gli unici ricordi che gli sono rimasti dopo la sua scomparsa: trattenere le lacrime sarà impossibile tanto e che, persino la domestica Merceditas l’ascolta piangere e vorrebbe aiutarla, ma non so come consolare la donna da questo enorme dispiacere.

LEGGI ANCHE >>>Sei Sorelle anticipazioni: Donna Dolores ci riesce, finalmente ci sarà il faccia a faccia con…