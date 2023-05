Scopri l'intrusa tra queste principesse: una di loro non c'entra niente, ma quale?

Da quasi un secolo, Walt Disney ci ha riempito di stupore con i suoi classici film d'animazione e delle sue indimenticabili "Principesse Disney". Ma sei davvero sicuro di conoscere tutte le Principesse? Scopri con noi se sei in grado di riconoscere l'intrusa tra le famose principesse dei film animati Disney, dalle origini fino ai giorni nostri, e impara qualche curiosità sul fenomeno delle Principesse Disney diventato un mercato a sé stante.

Di cosa parliamo in questo articolo... Classici Disney

Principesse Disney

Filoni di lunga durata

Marketing

Le protagoniste

Le Principesse Disney: riconosci l'intrusa tra loro?

Da oltre 90 anni, il celebre studio d’animazione Walt Disney ha regalato al mondo i suoi classici film animati, dando vita al filone delle “Principesse Disney”. Nel 1937, usciva nelle sale cinematografiche il primo di una lunghissima serie di Classici Disney, partendo da Biancaneve e i Sette Nani fino ad arrivare a Strange World, pubblicato lo scorso anno.

I Classici Disney sono tutti diversi tra loro per durata e tecniche d’animazione, ma un filo conduttore comune ha unito questi film nel corso degli anni: quello delle Principesse Disney. Inizialmente riprendevano il classico cliché della damigella in pericolo da salvare, ma a partire dagli anni ’90 Disney ha voluto donare alle protagoniste femminili delle sue storie una caratterizzazione più profonda. Tant’è che dall’inizio degli anni 2000 “Principesse Disney” è diventato un vero e proprio marchio.

Oggi le Principesse Disney sono diventate il vero e proprio fulcro di marketing dell’azienda, permettendo a Disney di vendere bambole, accessori, gadget e merchandising in giro per il mondo solo grazie all’immagine dei personaggi. Partendo proprio da Biancaneve fino ad arrivare a Vaiana, protagonista del film Oceania del 2016, sono diventate davvero tante le Principesse Disney create dal celebre studio d’animazione.

Ognuna con le proprie caratteristiche, ognuna con le proprie storie e che spinge le bambine e le ragazzine di tutto il mondo a immedesimarsi in loro. Ma se vi dicessi che tra Elsa di Frozen, Biancaneve e Merida di Ribelle – The Brave c’è un’intrusa, voi cosa rispondereste?

Biancaneve rappresenta l’inizio di tutto. È la prima Principessa Disney che ha dato il seguito a tutte le altre. La sua storia è ben nota a tutti: una fanciulla che vuole essere uccisa dalla Regina cattiva perché più bella di lei, morde una mela avvelenata, ma il bacio del principe azzurro la salva.

Elsa e Merida sono invece due protagoniste molto più recenti. La prima è la regina dei ghiacci di Frozen, mentre la seconda è una principessa scozzese dai capelli rossi e ricci, protagonista del film Ribelle – The Brave.

Ma riuscite a riconoscere l'intrusa? Sì, proprio così. La Principessa che non si adatta al gruppo è Merida, poiché non è effettivamente una Principessa Disney, ma una principessa Pixar. Infatti, Ribelle - The Brave è stato prodotto da Pixar Animation Studios, non da Walt Disney Animation Studios. Ma questo non ha impedito a Merida di entrare a far parte del club delle Principesse Disney, unendo il suo nome a quello di altre icone del cinema d'animazione.

"Non importa come ti vedi, ma come il mondo ti vede" affermava Gabourey Sidibe, attrice e regista statunitense. Questa citazione è perfetta per parlare delle principesse Disney e del loro impatto sulla percezione delle donne. Inizialmente rappresentavano solo il classico ruolo della damigella in pericolo, ma nel corso degli anni hanno acquistato una maggiore profondità e personalità, diventando delle vere e proprie icone femminili. Tuttavia, non bisogna dimenticare che sono anche un prodotto di marketing che spinge le bambine a identificarsi in personaggi perfetti e irraggiungibili. È importante dunque riflettere sulla rappresentazione delle donne nei media e su come possiamo aiutare le giovani generazioni a sviluppare una sana autostima indipendentemente da stereotipi di genere imposti dalla società.

Sai riconoscere l'intrusa tra le Principesse Disney? Scopri di più sui classici film d'animazione che hanno dato vita al filone delle Principesse Disney.

Gli anni passano ma il fascino delle Principesse Disney sembra rimanere immutato. Dai primi film d’animazione fino ai giorni nostri, le protagoniste femminili delle storie Disney sono diventate simboli di coraggio, forza e determinazione per tanti bambini e ragazzi di tutto il mondo. Non solo, sono diventate anche vere e proprie icone di stile e tendenza. E tu, quale è la tua Principessa Disney preferita? O forse preferisci i personaggi maschili come il doppiatore principe azzurro o l’intramontabile Topolino?