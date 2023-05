Paolo Noise svela la sua grande paura all'Isola dei Famosi: "Ho rischiato la vita due volte e ora devo assumere un farmaco a vita"

L'ex naufrago Paolo Noise è stato costretto al ritiro da L'Isola dei Famosi per un grave problema di salute. Dopo giorni di silenzio, l'uomo ha deciso di raccontare cosa gli è accaduto in un collegamento con Lo Zoo di 105. Un picco pressorio dovuto alla disidratazione lo ha portato in terapia intensiva, ma grazie all'intervento immediato dell'equipe medica e dei pescatori honduregni, è stato salvato. Nonostante la stabilizzazione, il verdetto dei medici è stato inequivocabile: Paolo Noise è stato costretto al ritiro. Scopri di più nell'articolo.

Paolo Noise, ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha rotto il silenzio circa il suo ritiro dal reality show di Canale 5. In collegamento da Miami con Lo Zoo di 105, il 48enne ha spiegato che la sua partecipazione al programma è stata interrotta a causa di un grave problema di salute. Nonostante la volontà di mantenere la privacy sulla questione, Paolo Noise ha deciso di raccontare cosa è successo a Playa Tosta.

Il grave problema di salute di Paolo Noise

Il naufrago ha rivelato di aver avuto un picco pressorio dovuto alla disidratazione che lo ha portato in terapia intensiva. "Me la sono vista brutta, in quaranta minuti ho avuto due stabilizzazioni ed ho preso due elicotteri", ha affermato Paolo Noise. La pressione era salita a 160 – 110 e solo l'immediato intervento dell'equipe medica di salvataggio e dei pescatori honduregni, oltre al tempestivo arrivo dell'elicottero nonostante le condizioni meteo complicate, ha evitato il peggio. Paolo Noise ha spiegato di essere stato stabilizzato da due medici diversi, ma nonostante ciò, il suo stato di salute non gli ha permesso di continuare la sua avventura sull'Isola dei Famosi.

Il ritiro forzato dal reality show

Dopo la notte terribile passata in terapia intensiva, Paolo Noise ha ricevuto l'inevitabile responso: non gli è stata più data l'agibilità per continuare a partecipare al programma. "Mi ha fermato Dio. Ora dovrò assumere un farmaco per tutta la vita e non potrò più bere. Il medico non mi ha dato più l'agibilità per continuare", ha confessato il conduttore radiofonico. Nonostante il desiderio di rimanere nell'Isola dei Famosi fino alla fine, la sua salute è stata messa al primo posto e il suo ritiro è stato inevitabile.

"La salute è la vera ricchezza e non un pezzo di oro o argento" affermava Mahatma Gandhi e la storia di Paolo Noise lo dimostra. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi si è trovato a dover affrontare un grave problema di salute che lo ha costretto al ritiro. La vicenda ci fa riflettere sulla salute come bene prezioso e ci insegna l'importanza della prevenzione e della cura del nostro fisico. Auguriamo a Paolo Noise una pronta guarigione e speriamo che la sua testimonianza possa sensibilizzare gli spettatori sul tema della salute e della prevenzione.

È importante ricordare che la salute viene prima di tutto, e ci auguriamo che Paolo Noise si riprenda presto e completamente. È stato coraggioso da parte sua raccontare la sua esperienza difficile per sensibilizzare gli altri sull'importanza di prestare attenzione alla propria salute. Cosa ne pensate della gestione della situazione da parte del programma e dell'equipe medica?