Il Paradiso delle Signore, Marcello sposerà la Contessa Adelaide Sant'Erasmo? L'indizio social

Il Paradiso delle Signore, arriva un primo spoiler sulla prossima stagione: a dichiararlo è Piero Masotti, l'attore che interpreta Marcello Barbieri

Questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha tenuto incollati allo schermo tantissime persone tanto che, nonostante sia stato sostituito da un'altra amatissima serie, Sei Sorelle, sembra che non ci sia nulla da fare, il conto alla rovescia per scoprire le vicende legate al personaggio de Il Paradiso è già iniziata. La stagione si è conclusa con con Gemma che finalmente rivela a Marco Sant'Erasmo di essere incinta del suo bambino, rivelando uno dei segreti più grandi di questa stagione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Ad aver incuriosito ancora di più i fan, è stato il fatto che, improvvisamente, la contessa Adelaide è sparita dalla scena. Non si sa se l'attrice è stata impegnata in un nuovo progetto cinematografico o sia stata semplicemente indisposta o, questa brusca uscita di scena sia stata studiata appuntino dagli autori per rivelare un nuovo segreto scottante della donna.

Adelaide ha sconfitto tutti i pregiudizi della Milano degli anni '50 decidendo di frequentarsi con il giovanissimo barista Marcello Barbieri. Quest'ultimo, uscito dalla relazione con Ludovica, sembra trovarsi perfettamente a suo agio con una donna molto più grande di lui. Ecco allora che proprio Piero Masotti, lancia un grandissimo spoiler sui social che fa sperare che tra i due ci potrebbe essere un matrimonio nella prossima stagione.

Il Paradiso delle Signore, matrimonio tra Marcello e la Contessa Sant'Erasmo? Lo spoiler

Nel finale di Stagione, Adelaide aveva ricevuto una lettera che l'ha portata lontano da Milano. Inizialmente ha mentito al suo compagno Marcello dichiarando che doveva raggiungere la sua amica in fin di vita in Svizzera. Quando il barista scopre che si trova a Ginevra, va su tutte le furie e cerca quanto prima di raggiungerla. Marcello scopre il segreto della contessa e quando fa ritorno a Milano, decide di non rivelare il suo segreto.

Cosa ci faceva la contessa? E soprattutto per quale motivo Marcello non ha detto niente a nessuno per proteggerla? Cosa c'è in gioco? In ogni caso, l'attore che interpreta Marcello, Piero Masotti, durante il suo taglio di capelli dichiara: "Ma sei proprio sicura che vadano tagliati? Sei sicura che negli anni '60 non ce li avevano così lunghi?". La parrucchiera risponde: "Avevano i capelli corti soprattutto quelli che diventavano ricchi", mentre taglia senza pensarci due volte. Arriva all'ora lo spoiler: "Effettivamente sono diventato ricco nella prossima stagione, ma basta, non posso fare spoiler". Ci sarà un matrimonio tra Marcello e Adelaide? Come diventa ricco il barista?

