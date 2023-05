Elisa svela il suo segreto per diventare una grande artista: "Tina Turner mi ha ispirato"

La scomparsa di Tina Turner ha lasciato un vuoto nel mondo della musica che numerosi artisti di tutto il mondo stanno cercando di colmare rendendole omaggio. In questo articolo, scopriremo come la cantante italiana Elisa ebbe l'opportunità di collaborare con Turner in un progetto speciale che affrontava il tema dei bambini lavoratori e come la leggenda del rock influenzò la giovane artista. Leggi per scoprire di più su questo duetto e sulla dolcezza di Turner che ha lasciato un segno indelebile nella vita di Elisa.

Di cosa parliamo in questo articolo... Tina Turner: una leggendaria cantante e performer

Innumerevoli artisti rendono omaggio alla sua influenza nel mondo del rock

Elisa, artista italiana, ha collaborato con Turner per il singolo "Teach Me Again"

Il brano affrontava il tema dei bambini lavoratori e i proventi sono stati devoluti a progetti dell'UNICEF

Elisa ricorda Turner come una "forza della natura" e una "protettrice" che ha creduto in lei e nella sua libertà artistica

Il ricordo di Elisa per Tina Turner

La scomparsa di Tina Turner ha lasciato il mondo della musica in lutto. Molti artisti di tutto il mondo stanno rendendo omaggio a una delle icone femminili più influenti nella storia del rock. Oltre ai suoi straordinari successi musicali, Turner ha ispirato generazioni di artisti con la sua voce potente e la sua presenza carismatica sul palco.

Nel 2006, Elisa, talentuosa artista italiana, ebbe l'opportunità di collaborare con Tina Turner per la realizzazione del singolo "Teach Me Again". Il brano, inserito nella colonna sonora del film corale "All the Invisible Children", affrontava il tema dei bambini lavoratori in diverse parti del mondo. I proventi del singolo furono devoluti al sostegno di progetti dell'Unicef volti a combattere la malnutrizione infantile in Africa.

Elisa, commossa per la scomparsa dell'amica, ha voluto ricordare il suo incontro con la leggendaria cantante: "Grande Tina - ha scritto Elisa sui social media - ricordo sempre la tua dolcezza. Con me sei stata gentile e professionale e da subito ho letto nei tuoi occhi un profondo orgoglio e rispetto per me che ero una giovane compositrice e produttrice che si era imbattuta nel miracolo di incontrarti ed essere in uno studio con te. In quella giornata a Zurigo, davanti al lago eri come una fata del rock'n'roll. Con le tue ballerine tigrate ai piedi e le tue gambe sempre bellissime fasciate nei fuseaux neri lucidi. Hai cantato la canzone che avevo scritto per noi, in mezz'ora avevi finito. Umile come pochi. Una forza della natura, nessun autotune e nessun effetto. Tu e la tua aura. Accendevi ogni parola e ogni nota, le infiammavi. Come una leonessa. Una forza gentile, però. Saggia. Materna. Una protettrice".

Elisa ha poi aggiunto: "Io ero poco conosciuta all'estero, non avevo nessun team di discografici e manager internazionali a sponsorizzarmi, e avevo appena fatto un disco prodotto da Glen Ballard, ma in cui per l'ennesima volta non ero scesa a nessun compromesso e avevo fatto quello che sentivo e basta, affrontandone le conseguenze nel bene e nel male come sempre. Caterina aveva fatto in modo che ti arrivasse il mio demo. Tu eri lì perché ti era piaciuta la canzone, e credevi in quel progetto. Il nostro duetto è nato in totale libertà artistica. Mi hai detto che eri felice di vedere giovani donne come me scriversi le canzoni e arrangiarsele e prodursele da sole. Mi hai detto che era un passo in avanti, che quando eri giovane tu, questo non esisteva perché era tutto in mano agli uomini. Ci sono tanti tipi di violenza, e tutti lasciano dei segni. Ma anche la gentilezza, la dolcezza, accompagnate dalla determinazione, lasciano un'eredita'. Lasciano un bene. Tu lasci un bene grande. Grazie per aver creduto in me. Grazie per la gentilezza e la dolcezza. TVB per sempre. R.I.P.".

Il ricordo di Elisa per Tina Turner è un omaggio sentito alla grande artista, ma anche un tributo alla gentilezza e alla determinazione che l'hanno sempre contraddistinta. Con la sua voce potente e la sua presenza carismatica sul palco, Tina Turner ha ispirato intere generazioni di artisti, dimostrando che la musica può essere un'arma potente per il cambiamento e la denuncia sociale. Il suo lascito musicale è immenso e continuerà a essere un faro per tutti coloro che cercano la propria strada nell'industria musicale.

"Tina Turner ha cambiato la vita di molte persone con la sua musica e il suo impegno sociale," disse Beyoncé in un'intervista del 2015. E non è certamente un'esagerazione. L'impatto artistico e sociale di Tina Turner è stato straordinario e le testimonianze che arrivano da tutto il mondo ne sono la prova. La collaborazione tra Turner ed Elisa per "Teach Me Again" è solo una testimonianza di questo. Un incontro tra due donne, di due generazioni, che hanno affrontato sfide diverse ma che si sono unite per una causa comune: l'aiuto ai bambini bisognosi. Il mondo ha perso una grande artista e una grande donna ma il suo messaggio di forza, coraggio e impegno sociale vive ancora oggi e continuerà a ispirare le generazioni future.

La scomparsa di Tina Turner ha lasciato un vuoto nella musica e nella cultura popolare. Il suo talento e il suo impegno per la giustizia sociale hanno ispirato e continueranno a ispirare molti artisti in tutto il mondo. L'incontro di Elisa con Tina Turner è un esempio di come l'arte possa unire e creare un impatto positivo sulla società.