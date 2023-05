Tina Turner, la verità sulla sua vita privata: quattro figli e due matrimoni turbolenti

Scopri la vita sentimentale di Tina Turner, leggenda della musica, dalla sua unione turbolenta con Ike Turner alla dolce storia d'amore con Erwin Bach. Con quattro figli, di cui due naturali avuti da due uomini diversi, la vita della cantante è stata segnata anche da tragici eventi che hanno colpito la sua famiglia. Continua a leggere per saperne di più.

Tina Turner: la sua vita tra amori e dolori

Tina Turner, icona della musica mondiale, è stata sposata due volte nella sua vita. Il primo matrimonio è stato con Ike Turner, con cui ha formato il celebre duo Ike e Tina Turner Revue. Il rapporto tra i due fu molto controverso e turbolento, tanto che l'uomo abusava continuamente di lei. Tina Turner ha raccontato in un libro di memorie alcuni episodi di violenza subiti, come il getto di caffè caldo in faccia e la rottura della mascella. Nel 1976, dopo anni di maltrattamenti, riuscì finalmente a fuggire e a chiedere il divorzio. Ike Turner è morto nel 2007 a causa di una overdose.

Diversi anni dopo, Tina Turner ha ritrovato l'amore con Erwin Bach, incontrato nel 1985 quando il produttore lavorava per la Emi. Nel 2013 si sono sposati nella città di Kusnacht, in Svizzera, dove la coppia viveva ancora oggi. Nonostante i 16 anni di differenza, il loro amore è stato forte e duraturo. Non hanno avuto figli insieme, ma Tina Turner ha avuto quattro figli nella sua vita.

Il primo figlio, Craig Raymond Turner, è nato dalla relazione con il sassofonista Raymond Hill, a cui la cantante era legata prima di Ike. Nel 2018, a 59 anni, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Il secondo figlio, Ronnie Turner, è nato dall'unione con Ike Turner ed è morto nel 2022 a causa di un cancro. Ike Junior e Michael, invece, sono i figli che Ike ha avuto da altre donne e che Tina Turner ha successivamente adottato legalmente.

La vita di Tina Turner è stata segnata da dolori e tragedie, ma anche da grandi successi. La sua musica ha attraversato generazioni e continuerà a farlo per sempre. La sua forza e il suo coraggio nel denunciare i maltrattamenti subiti da Ike Turner hanno fatto di lei un'ispirazione per molte donne in tutto il mondo.

"Tina Turner è un esempio di forza e resilienza in grado di ispirare tutti noi" diceva Oprah Winfrey parlando della sua amica, leggenda della musica. La vita di Tina Turner è stata segnata da tragici eventi, tra cui un matrimonio abusante e la morte dei suoi figli, ma ha sempre trovato la forza di andare avanti e perseguire la sua passione per la musica. La sua storia rappresenta una fonte di ispirazione per tutti noi e ci insegna a non arrenderci di fronte alle difficoltà della vita. Grazie Tina, per essere un esempio di coraggio e determinazione.

