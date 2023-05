Il segreto degli assistenti di volo: perché non aiutano a mettere i bagagli nelle cappelliere? La verità è incredibile!

Hai mai chiesto aiuto agli assistenti di volo per le tue valigie sui voli aerei? Sappi che c'è una regola delle compagnie aeree che non tutti conoscono: gli assistenti di volo non possono aiutarti. In questo articolo scoprirai il motivo e l'importanza di seguire le procedure standard per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo. Dai un'occhiata per scoprire di più.

Di cosa parliamo in questo articolo... Le regole sulla dimensione e il peso dei bagagli in aereo

Il motivo per cui gli assistenti di volo non aiutano con i bagagli

La necessità di agire in totale sicurezza durante il volo

Il ruolo degli assistenti di volo nelle procedure standard per garantire la sicurezza del volo

Quando si viaggia in aereo i bagagli rappresentano uno dei maggiori problemi. Tutte le compagnie aeree, infatti, impongono dei limiti ben definiti per quanto riguarda le dimensioni e il peso delle valigie che si possono portare a bordo. Il motivo di queste regole così stringenti è legato alla sicurezza: il peso dei bagagli non può superare un certo limite e, inoltre, le valigie devono entrare perfettamente nelle cappelliere.

Spesso, quando si tenta di inserire una valigia negli scompartimenti sui sedili, si perde molto tempo perché magari il bagaglio pesa troppo e non si riesce ad alzarlo. In questi casi molti passeggeri chiedono aiuto agli altri passeggeri o agli assistenti di volo che, però, non sempre lo danno. Non si tratta di antipatia, ma di una regola delle compagnie aeree che non tutti conoscono.

L'aiuto degli assistenti di volo non è previsto perché bisogna agire in totale sicurezza sia per noi stessi sia per gli altri passeggeri. Alzare di forza le valigie da terra può infatti causare incidenti, soprattutto nei corridoi degli aerei, che sono spesso abbastanza stretti, rendendo facile fare male a qualcuno se si spostano valigie e altri bagagli senza accorgersi di chi si ha vicino.

Per evitare che si verifichino incidenti o si ritardino le operazioni di preparazione al volo, è necessario agire in totale autonomia senza l'aiuto di nessuno. Tuttavia, se ci sono persone anziane o in difficoltà, è sempre doveroso dare una mano per accelerare i tempi.

Gli assistenti di volo, invece, seguono delle procedure standard che tutti devono rispettare. Mentre i passeggeri si posizionano nei loro posti e mettono i bagagli nelle cappelliere, gli assistenti verificano se le persone si siano sedute al loro posto indicato sul biglietto, se abbiano allacciato le cinture e devono assicurarsi che le cappelliere restino chiuse.

In conclusione, l'aiuto degli assistenti di volo per i bagagli non è previsto perché bisogna garantire la massima sicurezza durante il volo. Tuttavia, se si riscontrano delle difficoltà, è sempre bene chiedere aiuto agli altri passeggeri.

