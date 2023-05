Altro che Donnalisi! I fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono completamente folli: ecco cosa hanno combinato

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro senza parole per ciò che hanno fatto i loro fan napoletani: altro che Donnalisi!

Daniele Dal Moro, entra nella casa del GF Vip, dopo essere diventato famoso proprio nella casa più spiata d’Italia. Successivamente entra anche la venezuelana Oriana Marzoli che, inizialmente subito nota il veneto. Ad aver ostacolato la loro conoscenza in un primo momento, è stato sicuramente il fatto che Daniele interessava all’amica di Oriana, Nicole Murgia, ma non possiamo negare che sia stato anche il fatto che inizialmente ad aver messo gli occhi su la venezuelana sia stato Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez che ha sempre dichiarato di avere un debole per le latine. La storia tra i due però finisce prima ancora di cominciare, ma quella frequentazione sembra essere difficile da dimenticare per Dal Moro. Potremmo dire però che nonostante tutto l’amore trionfa visto che, una volta uscito dalla casa a causa di una squalifica, da che veniva nominato da tutti come ‘surgelato’, in quanto particolarmente freddo con la bellissima ragazza, ha dimostrato tutto il suo amore e affetto.

Daniele segue in ogni suo percorso in Italia Oriana rappresentando la sua base d’appoggio principale in un paese straniero. Rose, regali e chi più ne ha più ne metta, Daniele ha saputo conquistare la bellissima Oriana che invece ha sempre creduto nel loro rapporto sin da quando si trovavano nella casa. Con lei, anche tantissimi fan che vengono identificati con il nome di Oriele.

Oriana Marzoli senza parole: ecco cosa hanno fatto i fan per lei ed il suo fidanzato Daniele Dal Moro

In questo periodo abbiamo visto attivamente Antonella Fiordelisi raccontare tutti i regali e tutte le attenzioni che aveva ricevuto dai suoi Fanna. Alcuni li avevano persino regalato un weekend: gli Oriele però non sono da meno! Oriana Marzoli arriva a Napoli in quanto sta preparando la sua capsule di costumi e viene accolta dai fan napoletani alla stazione.

In questa grandissima scatola, la fan spiega che si trova anche la prenotazione già pagata di un bellissimo soggiorno a Venezia in un hotel a cinque stelle extra lusso in cui, lei e Daniele dovranno solamente scegliere il periodo in cui soggiornare. Non hanno di certo badato a spese e Oriana quando scopre tutto questo affetto resta veramente senza parole: dai numerosissimi e costosissimi aerei, a soggiorni in hotel extra lusso. Queste coppie nate nel programma sembrano essere particolarmente fortunate, non solo perché hanno trovato l’amore, ma anche perché vengono coccolati dei propri fan.

