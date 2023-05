Viva Rai 2, Fiorello dichiara : "I tempi televisivi sono critici”, Fabio Fazio ha aperto un varco

Fiorello continua a trattare la questione di Fabio faccio del suo programma Viva Fai 2: i tempi televisivi sono critici

Dopo circa 40 anni di servizio prestato per il palinsesto nazionale, Fabio Fazio ha firmato un contratto con Discovery. Essendo proprietario del marchio registrato di Che tempo che fa, molto probabilmente il suo programma lo vedremo andare in onda su Canale nove insieme alla sua spalla destra: Luciana Littizzetto. Da quando è stato annunciato il suo abbandono, sono tantissime le supposizioni sul perché sia giunto alla scelta di abbandonare la Rai: c’è chi immaginava già degli scenari drastici come la rottura con i vertici della rete e chi invece ha presupposto che si trattasse solo ed unicamente di una questione economica. Fazio riceverà 2.5 milioni a stagione per il suo programma. il conduttore per la prima volta domenica scorsa a rotto il silenzio dichiarando che non rinnega i quarant’anni di carriera nel palinsesto nazionale che ritiene un vero e proprio paradiso.

A non aver preso benissimo la notizia di questo abbandono, è stato Fiorello, che ho lanciato persino un appello alla rete con il quale Fabio Fazio firmato il contratto, promuovendo il suo programma: “Discovery2, è un bel nome” di Chiara Fiorello e che crede che il palinsesto abbia compiuto un vero e proprio errore lasciandosi scappare Fazio.

Viva Rai 2, Fiorello parla nuovamente della crisi in Rai: dopo Fabio Fazio…

Non è stato solo Fabio Fazio ad aver cambiato il suo lavoro, pare che ci siano dei movimenti sospetti anche nel palinsesto diretto da Pier Silvio Berlusconi e principalmente si parla della questione di Barbara d’Urso, ipoteticamente non confermata per il programma serale così come Federica Panicucci che con il suo programma Back to School ha registrato dei pessimi ascolti.

Parlando di un suo progetto, Fiorello dichiara che sta facendo di tutto per cercare di far crescere Teleminkia, da lui ideata: “Vanno tutti a disco veri, ormai Fazio ha aperto un varco”.

Ovviamente Fiorello scherza in quanto Teleminkia è solo un altro segmento dei suoi sketch che manda in onda nel programma mattutino. Sembra assurdo però come, ancora una volta, abbia colto la palla al balzo per mandare una frecciatina ai vertici Rai e allo stesso tempo alla rete di Discovery: non è che per caso realmente Fiorello intenzione di trasferirsi? I vertici della Rai non sembrano intenzionati a cedere il conduttore per nessuna ragione al mondo, ma l’argomento di Discovery sta diventando ridondante nel programma del conduttore.

