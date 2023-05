Ugo Russo sconvolto dal malore della madre in tribunale: "È successo quando ha visto ciò che ho fatto"

Inizia oggi il processo contro il carabiniere accusato dell'omicidio di Ugo Russo, un quattordicenne morto a Napoli lo scorso febbraio. L'udienza preliminare si è svolta nell'aula 419 del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli e ha visto la presenza in aula dell'imputato e dei genitori della vittima. Scopri di più su questa drammatica vicenda.

L'udienza preliminare del processo per l'omicidio volontario aggravato del quattordicenne Ugo Russo da parte di un carabiniere è iniziata nell'aula 419 del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli. Il militare ha ucciso Russo con la pistola di ordinanza nella notte del 29 febbraio del 2020 nella zona di Santa Lucia, a Napoli, mentre Russo, con un complice, cercava di rubargli l'orologio. L'imputato, difeso dall'avvocato Mattia Floccher, è presente in aula insieme ai genitori della vittima. La madre di Ugo ha accusato un malore ed è stata accompagnata all'esterno dal marito.

Il processo per l'omicidio del quattordicenne Ugo Russo, ucciso da un carabiniere con la pistola di ordinanza, è iniziato nel palazzo di Giustizia di Napoli. Il giovane era stato sorpreso dal militare mentre cercava di rubargli l'orologio insieme ad un complice nella zona di Santa Lucia. L'imputato, difeso dall'avvocato Mattia Floccher, è presente in aula insieme ai genitori della vittima.

Durante l'udienza preliminare, si è deciso di ascoltare le testimonianze dei testimoni, tra cui il compagno di Russo e il proprietario della casa in cui si trovava il giovane prima di essere ucciso. I legali della famiglia Russo hanno chiesto la massima severità per il carabiniere imputato, mentre la difesa ha sostenuto che il militare ha agito in legittima difesa.

La madre di Ugo, presente in aula insieme al marito, ha accusato un malore ed è stata accompagnata all'esterno per ricevere le cure del caso. Si tratta di un momento difficile per la famiglia Russo, che cerca giustizia per la morte del giovane.

Il processo è solo all'inizio e sarà necessario ascoltare tutte le testimonianze e le prove prima di trarre una conclusione sulla responsabilità del carabiniere nell'omicidio di Ugo Russo. Resta il fatto che si tratta di un evento tragico e che la giustizia deve essere fatta per la vittima e per la sua famiglia.

"La giustizia tarda ma non manca mai" affermava Benjamin Franklin, e questa prima udienza preliminare ci fa sperare che finalmente la famiglia di Ugo Russo possa ottenere giustizia per il tragico ed ingiusto omicidio del loro figlio. Il processo è ancora lungo e difficile, ma è importante che si arrivi alla verità, in modo da fare chiarezza sulla vicenda e evitare che simili episodi possano accadere in futuro. Auguriamo alla famiglia di Ugo forza e coraggio in questo momento difficile.

La vicenda trattata dall'articolo è tragica e suscita un'inevitabile riflessione sulla violenza e sulla giustizia. Ci auguriamo che il processo in corso possa fornire risposte concrete e giuste per tutte le parti coinvolte. Nel frattempo, ci chiediamo: cosa possiamo fare, come cittadini, per prevenire simili eventi e promuovere una cultura di pacificazione e rispetto dei diritti?