Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi? Arriva la segnalazione inaspettata sulla coppia

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno realmente affrontando una crisi? L’indiscrezione che spiazza i fan della coppia più amata della tv

Si sono conosciuti quando Stefano De Martino era impegnato con la cantante Emma Marrone. Mentre lei partecipato al programma all star di Amici, lui era un ballerino professionista ed ha iniziato a ballare insieme all’Argentina. Tra una coreografia e l’altra è nato il grande amore e da quel momento, non ci sono più separati. Inizialmente criticati, quando decidono di convolare a nozze fanno innamorare tutte le persone che inizialmente appoggiavano la cantante tradita. I due poi annunciano l’arrivo del loro primo figlio: Santiago.

Dopo un po’ però arriva la prima separazione. Come ha confessato Belen Rodriguez, erano pronti a firmare le carte del divorzio quando i due decidono di dare una nuova opportunità loro rapporto. Arriva però ancora una volta una crisi che questa volta gli allontana per molto più tempo e soprattutto in maniera, o almeno così si credeva, definitiva. Se Stefano è stato sempre molto più riservato sulle sue conoscenze, Belen ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese dal quale diventata madre per la seconda volta della splendida bambina Luna Mari. Questa volta il divorzio non è andata avanti in quanto è stato lo stesso giudice a dire alla coppia di aspettare e, sembra che avesse ragione: i due ritornano nuovamente insieme.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez affrontare una nuova crisi? Ecco la presunta smentita

Ritornano insieme nonostante Belen Rodriguez abbia avuto una figlia da un uomo diverso. I due trascorrono l’intera estate insieme nella villa di Posillipo del conduttore Rai facendo tante gite sulla sua meravigliosa barca ai faraglioni di Capri. Più innamorati che mai sembra che questa sia la volta buona che il matrimonio funzioni una volta e per sempre. Ancora una volta però arriva come un fulmine a ciel sereno una nuova supposizione che vede i due pronti nuovamente alla separazione.

A far chiarezza e l’esperta del gossip Deianira Marzano, che riceve una segnalazione. Ovviamente non possiamo dire che questa sia una fonte attendibile, ma ecco la notizia che forse tutti fanno della coppia avrebbero voluto leggere per assicurarsi che, tra i due, tutto proceda ancora gonfie vele.

Prendiamo ovviamente questa segnalazione con le pinze visto che, non proviene da fonti attendibili, ma del resto Stefano e Belen prima di ricominciare a stare nuovamente insieme avevano ponderato bene la decisione per non deludere nuovamente il figlio Santiago reduce già da diversi tira e molla.

LEGGI ANCHE >>>Stefano De Martino fa una rivelazione shock su Emma: "Meglio come ex". La verità è sconvolgente!