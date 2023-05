Sei sorelle anticipazioni: la spiazzante decisione di Pedra sul suo matrimonio

Petra prende una decisione inaspettata sul suo matrimonio: lo ha fatto per Celia? Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi, martedì

La settimana si è aperta con un episodio veramente interessante. La soap-opera spagnola di sei sorelle a rivelato che Salvador, il promesso sposo di Diana, ancora non si è ripreso dopo l’incidente avvenuto alle terme. Francisca invece aveva scoperto la scorsa settimana che il suo lavoro non era indispensabile ed inizia balenare quindi nella sua testa l’idea tipo di ritornare a cantare. Da quando il capostipite della famiglia Silva è venuto a mancare, anche lei ha rinunciato ai suoi sogni per poter dare una mano sull’economia della famiglia. Ad aver vissuto il periodo peggiore però è stata Celia che recentemente ha confessato alla sorella di provare ancora dei sentimenti per l’operaia Pedra. Un tema da non sottovalutare assolutamente quello dell’omosessualità che, grazie ad una delle sorelle Silva viene trattato anche ai tempi del 1913, anno in cui è ambientata la serie.

Cosa accadrà nel episodio di oggi? Ad interessare gli spettatori saranno non il proseguo delle ultimissime vicende, manca una confessione che farà Pedra. L’operaia, promessa in sposa ha cercato di allontanarsi quanto più possibile da Celia ma…

Sei Sorelle anticipazioni: la scelta di Pedra lascerà tutti senza parole

Nonostante sia promessa anche lei, da quando ha iniziato a lavorare con Cristobal è impossibile non aver instaurato un rapporto con quest’ultimo, il fratello dell’ uomo che dovrebbe sposare. Persino sua suocera voluto in tutti i modi che i due si allontanassero accendendo persino la micia tra i due fratelli. Cristo balle però aveva sorpreso tutti annunciando di essere impegnato con Marina. La Silva cerca di ottenere spiegazioni sul rapporto con questa donna, ma il dottore si rifiuta. Fortunatamente arriva una bella notizia, il vicedirettore si sveglia dal coma, ma ha un’amnesia che fa sì che non si ricordi gli ultimi sei anni della sua vita così come la promessa di prendere in sposa Diana.

Dopo aver letto la lettera, Adela è arrabbiatissima con Mauro, ma quest’ultimo per farsi perdonare inizio a cercare una casa con cui andare a vivere con quest’ultima anticipando ancor di più il matrimonio. La vera notizia scioccante di questa puntata sarà quella che riguarda Pedra dichiara a Miguel, suo promesso sposo che non ho più intenzione di sposarsi in quanto la sua priorità è quella di prendersi cura del padre. Sarà una scusa in quanto anche nei suoi pensieri c’è ancora la Silvia?

LEGGI ANCHE >>>Sei sorelle anticipazioni: Salvador ancora non si riprende mentre una donna viene arrestata