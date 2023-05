Roberta Di Padua confessa: "Ho pensato di essere sbagliata”, tutta colpa di Alessandro Vicinanza

Si conclude una nuova stagione di Uomini e Donne, ma non prima dell’ultimo settimanale in cui Roberta Di Padua racconta il suo ritorno in trasmissione: il ricordo più doloroso della dama

Dopo aver trascorso tanto tempo lontano dalle telecamere, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di richiamare Roberta Di Padua che durante la scorsa stagione estiva era stata avvistata con Davide Donadei dopo poco che si era lasciato con la sua fidanzata Chiara Rabbi. In quell’occasione la dama decide di ritornare studio di cercare la sua anima gemella e, il primo cavaliere che la colpisce nel parterre è un ex conoscenza di Ida Platano: Alessandro Vicinanza. Reduce dalla storia con Riccardo, per non commettere lo stesso errore, e non sentirsi nuovamente la seconda, si era assicurata per bene che tra i due la conoscenza fosse più chiusa.

Peccato però che, più andato avanti la conoscenza con la salernitana, più quest’ultimo nonna riusciva a vedere Roberta come immaginava Ida nella sua vita. Ecco perché confessa settimanale che, il ricordo più brutto che ho vissuto durante questo periodo è legato al cavaliere che, dopo tanto tempo l’ha fatta sentire sbagliata e ha creato un vero e proprio blocco con gli uomini.

Roberta Di Padua racconta il doloroso ricordo che ha vissuto a causa di Alessandro Vicinanza

Roberta confessa che, da quando Alessandro è uscito dallo studio fidanzato, nulla mai più avrei pensato anche sì, quelle volte in cui è ritornato con Ida, rivederlo le ha fatto ricordare i tantissimi momenti passati insieme. Alla settimanale della trasmissione ricorda che non è stato per nulla facile quando, dopo aver passato una serata molto bella insieme ad Alessandro, il cavaliere in studio decide di fare dietro front e e dichiararsi verità: “In quel momento mi sono sentita spiazzata, ma il mio dispiacere non era prettamente legato ad Alessandro”.

La dama confessa che in quel momento ha avuto la consapevolezza che ancora una volta una frequentazione non sarebbe andata a buon fine e ho iniziato a credere che il minimo comune denominatore di tutte quelle storie andata a male fosse lei: “Quello che è successo con Alessandro mi ha bloccata per un certo periodo delle relazioni con gli uomini”. Ecco il ricordo più doloroso della dama che, nonostante i continui litigi con altri membri del programma, affronta questa stagione estiva da sola con la consapevolezza del dolore più grande di questa stagione è stato causato da questa ennesima delusione.

LEGGI ANCHE >>>Roberta Di Padua e gli uomini traditori: il commento della dama di Uomini e Donne vi stupirà