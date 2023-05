Mortal Kombat 1, la Kollector's Edition è un must-have per i fan: ecco dove preordinarla e cosa contiene!

Mortal Kombat è una delle saghe videoludiche più famose e importanti del mondo. Dai suoi inizi controversi nel 1992, la serie ha conquistato milioni di appassionati in tutto il globo. Dopo diciotto capitoli, il nuovo annuncio della saga prevede un reboot totale, che riparte dalle sue radici e sfrutta al massimo il potenziale della next-gen videoludica. La Kollector’s Edition del videogioco offre un bundle ricchissimo e unico, a tiratura estremamente limitata e già prenotabile. Scopri di più sull'uscita del nuovo Mortal Kombat e su come assicurarti la tua copia.

Di cosa parliamo in questo articolo... Mortal Kombat è una delle IP più importanti e famose del mondo videoludico.

Il gioco ha subito pesanti critiche per la sua violenza grafica.

Tuttavia, il gioco ha avuto molto successo e ha continuato a produrre sequel e reboot.

Un nuovo reboot della saga è stato annunciato di recente.

La data d'uscita per il prossimo gioco è il 19 settembre 2023 e i preordini sono già aperti.

L'edizione per collezionisti del gioco, la Kollector's Edition, offre un bundle ricchissimo e unico a chi l'acquista.

Mortal Kombat: la saga che ha fatto la storia dei videogiochi

Mortal Kombat è una delle saghe videoludiche più famose e importanti del mondo, apprezzata da milioni di videogiocatori in tutto il globo. La sua storia inizia nel 1992 grazie a Ed Boone, che insieme a Midway Games ha creato un prodotto innovativo basato sulla violenza estrema. Fin da subito, Mortal Kombat ha suscitato l'attenzione dei media e delle autorità, che hanno cercato di censurare il gioco, accusandolo di incoraggiare comportamenti violenti nei più giovani.

Nonostante le controversie, Mortal Kombat ha continuato a vincere il favore del pubblico, diventando una delle saghe videoludiche più longeve della storia. Il dodicesimo capitolo della saga è stato annunciato di recente, ma a differenza dei precedenti, si tratta di un reboot dell'intera saga, che riparte dalle sue radici e sfrutta al massimo il potenziale della next-gen videoludica.

La data d'uscita di Mortal Kombat 1 è fissata per il 19 settembre 2023 e i preordini sono già aperti. Gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani sul picchiaduro più estremo del pianeta, anche in versione Kollector's Edition, che offre un bundle ricchissimo e unico. Tuttavia, questa edizione è a tiratura limitata e il prezzo di 289.99 euro la rende accessibile solo ai più affezionati.

In definitiva, Mortal Kombat è una saga videoludica che ha fatto la storia, grazie alla sua innovazione e alla sua capacità di adattarsi ai tempi. Nonostante le critiche e le controversie, ha sempre trovato un pubblico fedele e appassionato, che ha contribuito a farla diventare un'icona del mondo dei videogiochi.

"Mortal Kombat è stato un sogno che è diventato realtà" ha dichiarato Ed Boone, il creatore del celebre videogioco. E di certo la sua creazione ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo, pur essendo stata spesso al centro di controversie e critiche per la sua violenza. Tuttavia, la saga è ancora qui, e il reboot del primo gioco promette di sfruttare al massimo il potenziale della next-gen videoludica. Ma dobbiamo chiederci: fino a che punto la violenza nei videogiochi può essere considerata un problema? Qual è la responsabilità dei genitori nella scelta dei giochi dei propri figli? In un mondo dove la tecnologia sta avendo una sempre maggiore influenza, dobbiamo essere pronti ad affrontare questi problemi e ad educare le nuove generazioni a un uso responsabile e consapevole dei media.

Mortal Kombat: l'iconica saga di videogiochi torna con un reboot e una nuova grafica next-gen

Mortal Kombat è una delle IP videoludiche più iconiche e importanti al mondo, che ha reso la violenza un suo punto di forza fin dall'inizio. Nonostante le controversie che hanno circondato il gioco in passato, Mortal Kombat ha continuato a trionfare e ad evolversi. Il prossimo reboot della saga sembra promettente, sfruttando al meglio le potenzialità della nuova generazione di console. Personalmente, cosa ne pensate di questo ennesimo capitolo della saga? Siete curiosi di provarlo?