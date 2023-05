Milly Carlucci rivela il segreto dietro lo smacco a Lorella Cuccarini: "Non l'ho mai dimenticato"

Scopri il retroscena della televisione italiana che ha visto protagoniste due delle showgirl più famose: Lorella Cuccarini e Milly Carlucci. Secondo le rivelazioni di Marco Salvati, la coach d'Amici avrebbe subito un torto vent'anni fa, quando spettava a lei la conduzione di Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci subentrò inaspettatamente. Scopri di più sulla carriera delle due artiste e sulle opinioni di Salvati su di loro.

Milly Carlucci e Lorella Cuccarini: il presunto smacco che ha segnato la carriera della showgirl

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più apprezzate e amate degli ultimi anni. Cresciuta come ballerina, ha conquistato il pubblico italiano grazie alle sue doti artistiche e alla sua professionalità. Dopo aver condotto vari programmi televisivi, oggi è tra i coach più apprezzati di "Amici". Nell'ultima edizione del serale ha dimostrato di essere ancora al top, esibendosi con il giovane talento Emanuel Lo.

Tuttavia, di recente sono emerse alcune rivelazioni riguardanti la sua carriera. L'autore televisivo Marco Salvati ha dichiarato che circa 20 anni fa Lorella Cuccarini avrebbe subito un torto professionale: le spettava la conduzione di "Ballando con le stelle", ma Milly Carlucci subentrò inaspettatamente. Oggi il programma è uno dei più seguiti della Rai e la Carlucci ne è ancora la direttrice.

Secondo Salvati, Lorella Cuccarini sarebbe stata esclusa dal progetto nonostante avesse avuto l'intuizione prima di tutti. "Senza nulla togliere alla Carlucci - ha dichiarato l'autore - ritengo che tra i tanti torti subiti da Lorella Cuccarini ci sia stato quello di non assegnarle la conduzione di Ballando". Salvati ha inoltre sottolineato che "Ballando con le stelle" non è altro che l'evoluzione di "Campioni di ballo", un altro programma condotto da Lorella Cuccarini.

In una recente intervista a Tv Blog, l'autore televisivo ha espresso la sua stima e il suo affetto per Lorella Cuccarini, definendola una grande professionista. Salvati ha inoltre sottolineato che la paternità di "Ballando con le stelle" spetta a Lorella Cuccarini e a suo marito, il produttore Silvio Testi, che avevano realizzato "Campioni di Ballo" in totale artigianalità.

Questa vicenda ha segnato la carriera di Lorella Cuccarini e ha destato scalpore nell'ambiente televisivo italiano. Tuttavia, è necessario prendere le distanze da queste voci e verificare le fonti, poiché potrebbero essere solo rumors. In ogni caso, è innegabile che Lorella Cuccarini sia una grande professionista che ha dimostrato di avere talento e competenze in ogni campo in cui si è cimentata.

"Le rivalità tra donne sono spesso una questione creata dal patriarcato, per dividere e conquistare" ha detto la cantautrice e attivista Ani DiFranco. La storia raccontata sul presunto torto fatto a Lorella Cuccarini da Milly Carlucci sembra rispondere a questo schema, tipico di una cultura che mette le donne in competizione tra loro per qualche briciola di successo. È importante quindi non alimentare queste dinamiche e apprezzare invece il lavoro e le competenze di entrambe le donne, senza cercare di confrontarle o creare inutili rivalità.

È sempre interessante scoprire i retroscena del mondo dello spettacolo e delle televisione, soprattutto quando si tratta di professionisti talentuosi come Lorella Cuccarini e Milly Carlucci. Speriamo che in futuro si possa valorizzare sempre di più il lavoro di tutte le personalità che contribuiscono alla creazione di questi programmi di successo.