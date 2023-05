Mare Fuori, iniziano le riprese della quarta stagione: la sorpresa inaspettata al cast

Sono ufficialmente iniziato le riprese della serie Mare Fuori una delle serie più amate della Rai

Quando sono state girate le prime stagioni, il successo che aveva ottenuto era stato tale da confermare anche una terza stagione, ma mai si sarebbero aspettati i grandissimi i numeri di ascolto con gli ultimi episodi mandati in onda. Ad aver fatto aumentare ancora di più il numero di telespettatori è stato il fatto che la prima e la seconda stagione sono state rese disponibili sul colosso dello streaming: Netflix. Le persone che sono abituati a scovare serie sulla piattaforma, piuttosto che su i palinsesti nazionali, ha fatto sì che, in occasione dell’uscita degli episodi della terza stagione, migrassero sulla piattaforma di RaiPlay.

La presentazione a Sanremo, il continuo chiacchiericcio sui social tramite video e foto, ha fatto sì che persino chi non aveva ancora visto le prime due stagioni, si precipitasse quanto prima nel recuperare tutte le puntate per poi vedere la programmazione della terza insieme a tutti coloro che erano già fan di Mare Fuori. Per tantissimo tempo il nome della serie è stato intendenza sui social e gli attori sono stati ospitati in tutti i salotti televisivi. Massimiliano Caiazzo ottiene il ciak d’oro così come Carolina Crescentini, ritirando anche il premio per la serie che si conferma una tra le più viste da un pubblico under 30.

Mare Fuori, un successo clamoroso: prima dell’inizio delle riprese il cast riceve una visita inaspettata

In questo momento Napoli si sta godendo il suo successo, non ci riferiamo solamente al terzo scudetto ottenuto dopo 33 anni, ma anche al fatto che nella musica, sui social e grazie a Mare Fuori anche in tv, si sta confermando come una delle città più talentose e ricche di emergenti personalità. Hanno avuto inizio ieri le registrazioni della quarta stagione: stando a quanto ha dichiarato Ivan Silvestrini, il regista per creare 12 episodi occorrono circa 18 settimane di ripresa. I ragazzi hanno ricevuto il loro copione ormai da tempo, ma prima di iniziare, in occasione del primo ciak, hanno ricevuto una visita inaspettata.

A congratularsi con loro è stato proprio De Luca, che ringrazio non solo la marina per aver ospitato gli attori, ma anche questi ultimi per aver dato spazio a Napoli e ai napoletani sul palinsesto nazionale. Ecco le parole che Vincenzo De Luca scrive sotto il suo ultimo post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram in uno scatto in cui posa con il cast.

