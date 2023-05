Isola dei Famosi, Paolo Noise lascia tutti senza parole: "Marco, vinci per me". Il patto con Mazzoli che ha commosso tutti.

Paolo Noise, lo speaker radiofonico noto per il suo lavoro allo Zoo di 105, doveva essere uno dei protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Tuttavia, a poche ore dalla puntata del 22 maggio, è stato costretto ad abbandonare il reality show per motivi di salute. In questo articolo scoprirai quali sono stati i motivi che hanno portato Noise ad abbandonare Playa Tosta e cosa ha dichiarato prima di lasciare il programma.

Uno dei naufraghi più popolari e amati di questa edizione de L'Isola dei Famosi è stato costretto a lasciare Playa Tosta per motivi di salute. Paolo Noise, speaker radiofonico noto per il programma Zoo di 105, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici nella vigilia della puntata del 22 maggio. In trasmissione, il naufrago ha dichiarato che non può continuare la sua avventura in Honduras a causa del suo stato di salute, anche se il peggio sembra essere passato.

Nonostante la delusione per l'abbandono forzato, Paolo Noise ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano dietro le quinte del reality show per il loro lavoro e la loro umanità. "Dietro quella lucina ci sono tanti invisibili che sono professionisti che soffrono come noi e mangiano la stessa immondizia. Sono un mondo meraviglioso e ci tengo a ringraziarli perché sono riusciti a darmi tantissimo nel loro silenzio. In particolare hanno dimostrato una grande umanità nella missione che stavano compiendo. Una in particolare mi ha permesso di rialzarmi da una brutta caduta".

Il conduttore radiofonico ha anche sottolineato l'importanza che questa esperienza aveva per lui. "Ci tenevo tanto a finire questa esperienza ed a vincerla perché questa volta avrebbe vinto Paolo non Paolo Noise. Questa persona mi ha teso la mano per rialzarmi ma non non per consentirmi di proseguire questo cammino per il mio bene". Nonostante la delusione per l'abbandono forzato, Paolo Noise si è detto orgoglioso di aver partecipato a uno dei reality show più intensi e impegnativi della televisione italiana.

Prima di lasciare l'isola, il naufrago ha avuto modo di abbracciare l'amico con cui aveva iniziato l'avventura e gli ha lasciato un incoraggiamento. "Vinci anche per me, lo Zoo vince. Fallo per me e se vinci mi devi comprare uno scooter". Nonostante la commozione, Paolo Noise ha lasciato l'isola con la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza unica e memorabile, nonostante le difficoltà incontrate.

"La salute è un valore non apprezzato fino a quando non ne siamo privati." Questa riflessione è molto appropriata alla situazione di Paolo Noise, costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi per motivi di salute. Questa esperienza dolorosa ci ricorda l'importanza della salute e come spesso la diamo per scontata. Auguriamo a Paolo di riprendersi al più presto e di tornare in forma, e nel frattempo apprezziamo la salute come il tesoro che è.

La salute è la cosa più importante nella vita e il coraggio dimostrato da Paolo Noise nel lasciare L'Isola dei Famosi per curarsi è encomiabile. Ringraziamo tutti i professionisti invisibili che lavorano dietro le quinte per garantire il benessere dei concorrenti. Siamo sicuri che Paolo continuerà a vincere nella vita, anche se non riuscirà a portare a casa il premio del reality. E voi, siete d'accordo con la decisione di Paolo di abbandonare il gioco per la sua salute?