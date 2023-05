Isola dei Famosi, il web commenta così l’arrivo di Nikita e non solo: le scene esilaranti

È andata in onda un’altra puntata del programma condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi: il web commenta così alcune scene

Come di consueto, ogni lunedì va in onda il programma condotto da ilari Blasi affiancata in questo percorso da Vladimir Luxuria, Enrico Papi e ovviamente Alvin, il suo inviato speciale in Honduras. Questa nuova edizione non sembra che stia raccogliendo lo stesso successo di quella precedente in cui hanno partecipato personalità come i fratelli Tavassi, Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro o ancora Mercédesz Henger. Inoltre sembra che non sia ancora stato eletto il primo nominato in quanti, le prime sei persone hanno dovuto abbandonare l’isola a causa di motivi di salute. Anche nella puntata andata in onda ieri, abbiamo assistito ad un ritiro, quella di Paolo Noise, il conduttore radiofonico che aveva partecipato insieme al compagno e che lascia a lui il compito di vincere il reality.

Stanno arrivando tantissime sorprese per i naufraghi. La prima ad aver ricevuto una dolce visita è stata Fiore Argento, che si è ricongiunta con la sorella Asia: nonostante la sorpresa, la concorrente abbandonato il gioco. Arrivano poi le mogli dei due conduttori radiofonici ed ultimi, ma non per importanza sono sbarcati proprio ieri Aldo Montano e Nikita, cara amica di Helena.

Isola dei Famosi, il web sembra più interessato alle dinamiche studio che quelle che accadono in Honduras

Anche quest’anno non sono mancati i primi scontri tra i concorrenti, ma sembra che il pubblico abbia notato qualcosa di più interessante in questa edizione che non riguarda le persone che sono sbarcato in Honduras. Già dalla primissima puntata si è notato il fatto che Ilary Blasi sente profondamente la mancanza del suo ex opinionista Nicola Savino in quanto, Enrico Papi sembra essere piuttosto chiacchierone per i suoi gusti. Come se non bastasse i due si sono anche pizzicati tra di loro tanto che, Striscia la Notizia, solamente dopo la prima puntata, aveva già conferito ai due il primo tapiro.

Anche la puntata di ieri si apre con una frecciatina di Ilary che, non appena entra in studio lancia la sua giacca al opinionista. Il web poi non vedo l’ora che smettano di parlare delle dinamiche che accadono in Honduras per vedere i due battibeccare. La scena del piccione di nome Ilary e i soliti siparietti tra i due, diventano virali sul web. Come se non bastasse tra le tendenze non si può far altro che notare che, piuttosto che sopportare uno dei concorrenti, i telespettatori sono entusiasti di vedere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Insomma sembra che questi naufraghi non riescono a conquistare il pubblico.

Ilaria Ilary ha talmente sonno che a momenti ci fa rivivere questo grandissimo remake #isola pic.twitter.com/1qrKS46J5D — Alessio🪼 (@_alessietto22) May 22, 2023

NIKITA CHE SI METTE CONTRO LA JALISSA PER DIFENDERE LA BRASILIANA, STO URLANDO#isola #nikiters pic.twitter.com/kF6CVrExdL — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 22, 2023

PIÙ T’ARRABBI PIÙ IO MI DIVERTO ilary l’icona la star tutto lei !!!! #isola pic.twitter.com/Y9n2OjZzcI — fottutissima (@unpooverthetop) May 15, 2023

