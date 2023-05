Influencer utilizza l'Intelligenza Artificiale per rispondere ai follower: la polemica è servita!

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando sempre più il mondo della tecnologia e della comunicazione. Un esempio interessante è quello di Caryn Marjorie, un' influencer americana che ha deciso di clonarsi con una IA per avviare conversazioni con i suoi follower. Utilizzando il chatbot CarynAI creato con ChatGPT4, l'influencer riesce ad emulare perfettamente la sua voce e il suo modo di argomentare, risultando in una nuova forma di interazione virtuale. Scopriamo insieme i dettagli di questa innovativa idea che sta incuriosendo sempre più persone.

Di cosa parliamo in questo articolo... L'utilizzo delle intelligenze artificiali nella quotidianità

L'evoluzione dei chatbot e le loro possibili applicazioni

L'utilizzo dei chatbot per creare testi e mini-giochi

Caryn Marjorie, l'influencer che ha clonato se stessa con un chatbot

L'uso di ChatGPT4 per creare l'IA chiamata CarynAI

Le intelligenze artificiali al servizio dei social media

L'impiego delle intelligenze artificiali è diventato sempre più comune nel nostro quotidiano. Chatbot e IA si stanno evolvendo costantemente, creando nuove possibilità e opportunità per gli utenti.

Tra le diverse applicazioni, alcuni hanno pensato di impiegare i chatbot per creare testi in modo originale o per realizzare mini-giochi simpatici. Altri ancora hanno avuto l'idea di creare un clone virtuale di sé stessi per rispondere ai propri follower sui social media.

È il caso di Caryn Marjorie, una giovane influencer americana di 23 anni con oltre 1,8 milioni di follower su Snapchat. Caryn ha deciso di clonarsi con un'intelligenza artificiale, creando il chatbot CarynAI, che utilizza la sua voce e il suo modo di argomentare.

Il chatbot è stato utilizzato da un migliaio di persone per avviare conversazioni fittizie con l'influencer, riscuotendo un grande successo. Nonostante qualche possibile critica, Caryn ha difeso la sua idea, affermando che il chatbot può essere un ottimo modo per curare la solitudine e aiutare le persone che hanno bisogno di affetto.

L'impiego delle intelligenze artificiali nei social media è destinato a crescere e sarà interessante vedere come verranno utilizzate in futuro.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la possibilità di creare un clone di sé stessi non sembra più fantascienza, ma già realtà. Questa nuova forma di interazione tra influencer e follower solleva però alcune problematiche. Se da un lato può apparire come un modo creativo di migliorare la comunicazione e la relazione con il proprio pubblico, dall'altro potrebbe generare un'ulteriore distanza tra l'individuo e la realtà, alimentando la solitudine e l'isolamento. Bisogna quindi riflettere seriamente sulla giusta dose di utilizzo della tecnologia per bilanciare il bisogno di connessione umana e di innovazione digitale.

Caryn Marjorie crea un clone di sé stessa con un chatbot di intelligenza artificiale per conversare con i suoi follower

L'utilizzo delle intelligenze artificiali sta diventando sempre più frequente nella società moderna e questo articolo ci presenta un esempio su come possono essere utilizzate per aiutare le persone a combattere la solitudine. La scelta di Caryn Marjorie di clonarsi con un chatbot è interessante e ha prodotto risultati positivi. Tuttavia, è importante ricordare che l'utilizzo delle intelligenze artificiali deve essere fatto in modo responsabile e in linea con gli standard etici. Quale sarebbe la tua opinione su un mondo futuro in cui gli chatbot potrebbero sostituire la comunicazione umana?