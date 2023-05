Il segreto del multimilionario Bryan Johnson per restare giovane: "Mi sono iniettato il sangue del mio figlio"

Bryan Johnson, il fondatore di Braintree e Kernel, sta spendendo milioni di dollari per contrastare gli effetti dell'invecchiamento sul suo corpo e ottenere l'aspetto e il fisico di un diciottenne. La sua ultima mossa è stata quella di farsi iniettare il sangue del figlio 17enne, ma gli esperti mettono in guardia sulla possibile pericolosità di questa pratica. Scopri di più sulla missione personale di questo tycoon multimilionario per la ricerca dell'eterna giovinezza e su come ha ridotto la sua età epigenetica di 5,1 anni.

Di cosa parliamo in questo articolo... Bryan Johnson combatte l'età biologica spendendo milioni di dollari ogni anno per contrastare gli effetti della vecchiaia sul suo corpo.

Iniettarsi il sangue del figlio di 17 anni per ringiovanire è l'ultima trovata del tycoon americano.

L'idea vista con scetticismo dagli esperti, che hanno messo in guardia su possibili effetti collaterali.

Johnson segue una routine quotidiana rigorosamente vegana, dedicandosi alla palestra e assumendo numerosi integratori.

I medici lo sottopongono a ogni genere di esame, ma non si sono ottenuti risultati degni di nota.

Bryan Johnson: la lotta all'età biologica continua

Bryan Johnson, noto tycoon americano, sta combattendo attivamente contro gli effetti dell'invecchiamento sul suo corpo. Infatti, spende circa 2 milioni di dollari all'anno per cercare di tornare ad avere l'aspetto e il fisico di un 18enne.

La sua ultima mossa, però, ha sollevato un po' di scetticismo da parte degli esperti. Infatti, si è fatto iniettare il sangue del figlio 17enne, prelevandolo da un litro totale di sangue del giovane. Successivamente, il plasma è stato infuso in Johnson, che ha poi fatto lo stesso con il padre 70enne.

Questa pratica è stata vista con scetticismo dagli esperti, che mettono in guardia sulla possibilità di gravi ripercussioni sulla salute. Non ci sono, infatti, prove che questa tecnica funzioni e ci sono rischi di reazioni immunitarie sconosciute. Tuttavia, Johnson sembra essere determinato a proseguire sulla sua strada senza ascoltare nessuno.

Nato nello Utah nel 1977, Bryan Johnson ha fatto fortuna grazie alla sua azienda Braintree, che ha venduto ad eBay per 800 milioni di dollari nel 2013. Da allora, ha deciso di dedicarsi alla ricerca dell'eterna giovinezza.

Per raggiungere il suo obiettivo, Johnson segue una rigorosa routine quotidiana. Si alza alle 5 del mattino e passa un'ora al giorno in palestra, oltre a seguire una dieta vegana e ad assumere 20 pillole, per lo più integratori. Inoltre, si sottopone a una serie di esami medici, che includono anche trattamenti piuttosto invasivi come il controllo delle erezioni notturne o il trattamento a base di impulsi elettromagnetici per rafforzare il pavimento pelvico.

Questi trattamenti hanno un costo piuttosto elevato, circa 1.000 dollari per un'ora, motivo per cui Johnson ha speso circa 2 milioni di dollari lo scorso anno. Nonostante gli sforzi, tuttavia, gli esperti medici che lo seguono non hanno riscontrato risultati degni di nota.

In ogni caso, Bryan Johnson continua la sua lotta all'età biologica, sperando di raggiungere il suo obiettivo di tornare ad avere 18 anni. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sulla necessità di verificare tutte le fonti, in quanto alcuni aspetti della sua pratica potrebbero essere solo rumors.

L'ossessione per l'eterna giovinezza ha portato Bryan Johnson ad adottare pratiche rischiose, come l'iniezione di sangue del figlio. Ma la scienza ci insegna che l'invecchiamento è un processo naturale che andrebbe accettato con serenità. Come diceva Albert Einstein, "La morte non è la più grande perdita nella vita. La più grande perdita è ciò che muore dentro di noi mentre viviamo". Dobbiamo imparare ad apprezzare ogni fase della vita e non cercare di contrastarla con mezzi scorretti e pericolosi.

Bryan Johnson, il tycoon americano che inietta il sangue del figlio per contrastare l'età biologica

Romanzo alla Frankenstein? No, realtà: il tycoon americano Bryan Johnson cerca l'eterna giovinezza in ogni modo possibile, spendendo milioni di dollari e cercando rimedi sempre più estremi. L'ultima trovata, l'iniezione del sangue del figlio di 17 anni, ha suscitato preoccupazione tra gli esperti per i possibili rischi per la salute. Ma Johnson non sembra voler ascoltare nessuno e proseguire spedito verso il suo obiettivo. Che ne pensate del suo atteggiamento e della sua lotta contro l'età?