La Cop27 a Sharm El-Sheikh ha visto i leader mondiali discutere della grave problematica del cambiamento climatico e delle conseguenze che questo porta per alcuni Paesi in maniera più grave rispetto ad altri. Una soluzione trovata è stata quella di creare il "Loss and Damage", un fondo che supporta i Paesi meno sviluppati che hanno subito perdite e danni a causa del clima.

Durante la Cop27 svoltasi a Sharm El-Sheikh, è stato discusso il tema del “Loss and Damage”, ovvero il fondo a sostegno dei paesi meno sviluppati che hanno subito perdite e danni a causa del cambiamento climatico. Questo rappresenterebbe un grande successo per i paesi più colpiti dalle gravi trasformazioni climatiche e terrestri.

La Conferenza delle Nazioni mondiali sul clima (Cop) è l’occasione in cui i vari stati cercano di trovare soluzioni utili a prevenire ulteriori conseguenze negative che coinvolgono l’intero pianeta. Durante la conferenza dell’anno scorso, oltre che affrontare il problema delle conseguenze climatiche, gli stati hanno tentato di trovare una soluzione anche ai danni già causati dal clima e che coinvolgono alcuni paesi in maniera più grave rispetto ad altri.

La prima Conferenza si è tenuta nel 1992 a Rio de Janeiro, in Brasile, durante la quale si era discusso delle emissioni di gas a effetto serra. Tra le conferenze più importanti bisogna citare quella di Kyoto del 1997 e quella di Parigi del 2015 durante la quale era stato deciso di limitare il riscaldamento globale a 1,5ºC.

Durante la Cop27, i temi affrontati dai vari Stati sono stati molteplici. Si è discusso di temperatura globale, deforestazione, sfruttamento del suolo, cibo, inondazioni e siccità e di decarbonizzazione, ma anche di Loss and Damage. Il documento che delinea i dettagli del fondo, sottolineerebbe l’importanza di un contributo economico maggiore da parte di quegli stati che hanno inquinato di più in passato e che continuano a farlo, come Cina, Stati Uniti e India.

“Il fondo riceverà input finanziari dai paesi sviluppati sulla base di contribuzione volontarie da parte dei paesi in via di sviluppo” si legge nel documento del Loss and Damage. “Data l’urgenza e la serietà del cambiamento climatico – recita il testo – lo scopo del Fondo è di fornire un contributo significativo e ambizioso agli sforzi globali per conseguire gli obiettivi indicati dalla comunità internazionale per combattere il cambiamento climatico”.

Il fondo cercherà di massimizzare l’impatto delle proprie risorse in termini di adattamento e mitigazione, cercando un bilanciamento tra le due, promuovendo nel contempo co-benefici ambientali, sociali, economici e di sviluppo, con un approccio gender sensitive. In ogni caso, sarebbe necessario verificare le fonti di eventuali accuse o confessioni riguardanti vizi o reati, specificando che potrebbero essere solo rumors e prendendo le distanze. Il fondo Loss and Damage rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e giusto per tutti.

"Il cambiamento climatico non aspetta nessuno" ci ricorda la Cop27 a Sharm El-Sheikh e la necessità di trovare soluzioni concrete per prevenire ulteriori danni al nostro pianeta. Il fondo "Loss and Damage" rappresenta un passo avanti nella giusta direzione, garantendo un sostegno economico ai Paesi più colpiti dalle trasformazioni climatiche e terrestri. Sta ora ai Paesi sviluppati, che hanno inquinato maggiormente in passato, fare la loro parte per contribuire a questo fondo e cercare di limitare le emissioni di gas a effetto serra. Il futuro del nostro pianeta dipende dalle scelte che facciamo oggi.

L'introduzione del fondo "Loss and Damage" rappresenta un passo importante nella lotta al cambiamento climatico, con l'obiettivo di garantire un sostegno economico per i danni e le perdite causate dalle gravi trasformazioni climatiche e terrestri. È positivo che ci sia un'impegno da parte dei Paesi sviluppati a contribuire al finanziamento di questo fondo sulla base di contribuzioni volontarie, con un maggior coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo.

Crediamo che sia fondamentale prendere in considerazione l'emergenza climatica e agire con determinazione per ridurre le emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale, con particolare attenzione ai Paesi meno sviluppati, che subiscono maggiori conseguenze negative legate al clima.

Ci chiediamo: quale contributo pensi che ogni singolo individuo possa dare per preservare il nostro pianeta e contrastare il cambiamento climatico?