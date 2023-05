Flavio Parenti svela la verità sul suo personaggio in "Il Paradiso 8": "Tancredi è un vero mostro"

La soap opera de Il Paradiso delle signore sta per tornare in onda con la sua ottava stagione e tra i volti di punta ci sarà ancora una volta Flavio Parenti nel ruolo del misterioso Tancredi. Le riprese inizieranno a fine maggio e i fan sono in trepidazione per scoprire cosa succederà al personaggio interpretato dall'attore, sempre più amato dal pubblico. In questo articolo scopriremo quali sono le novità e le sfide che Parenti affronterà sul set durante la stagione estiva.

Il Paradiso delle Signore 8: Ripresa delle Riprese a Maggio

L'ottava stagione di Il Paradiso delle Signore promette di essere ricca di sorprese, con gli attori impegnati nella stagione estiva per registrare le nuove puntate. I vari protagonisti sono già apparsi sul set per le prime prove trucco e costumi, per assicurarsi che tutto sia pronto per l'inizio delle riprese.

Flavio Parenti, che interpreta il misterioso Tancredi, è uno dei volti più amati della soap e ha parlato dell'esperienza sul set de Il Paradiso delle Signore in un post pubblicato sul suo blog. L'attore ha ammesso che recitare nella soap opera è un'impresa impegnativa e richiede una grande preparazione mnemonica.

"L'anno scorso mi sono prefissato l'obiettivo di arrivare sul set sapendo tutte le mie scene a memoria, senza improvvisazioni", ha dichiarato l'attore, che ha aggiunto di essere soddisfatto del risultato. "Il mio personaggio, Tancredi, è ricco di sfaccettature, preciso, dotato di un'eccellente dialettica e di una psicologia complessa ma chiara e coerente", ha detto Parenti.

Nonostante sia un personaggio negativo, Flavio Parenti è entusiasta di interpretare di nuovo Tancredi e di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap opera sarà in onda a partire da metà settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio su Rai 1.

La soap opera è un format che negli anni ha saputo conquistarsi un vasto pubblico e diventare un punto fisso dell'offerta televisiva. La notizia del ritorno dell'appuntamento con 8 sulla Rai ha quindi fatto felici molti fan della soap. Flavio Parenti, volto amatissimo dalla platea, ha confermato la sua presenza anche in questa nuova stagione. L'attore ha svelato l'impegno richiesto dalle riprese, ma ha anche reso omaggio alla complessità del suo personaggio, ricco di sfaccettature.

Flavio Parenti torna su Rai 1 con Il Paradiso delle signore 8: le anticipazioni sulla soap opera pomeridiana

