Fiorello svela il suo segreto: "Ancora innamorato di Susanna, ecco cosa succede tra di noi"

Scopri il segreto di Rosario Fiorello per essere vincente non solo nella carriera, ma soprattutto nell'amore. L'attore e conduttore racconta a Vanity Fair dei suoi 20 anni di matrimonio con la moglie, dei figli e della cura che dedica alle "cose di tutti i giorni". Inoltre, Fiorello svela anche l'idea di Alessandro Cattelan come possibile sostituto di Fabio Fazio alla conduzione di Che Tempo Che Fa. Continua a leggere per scoprire di più sulle riflessioni del famoso artista sulla vita e sull'amore.

L'amore, il segreto del successo di Rosario Fiorello, è il motore che lo spinge a vincere ogni giorno. In un'intervista a Vanity Fair, il presentatore di Viva Rai2 fa il bilancio della sua vita non solo professionale, ma anche sentimentale. Il prossimo 14 giugno, infatti, lui e sua moglie festeggeranno il loro ventesimo anniversario di matrimonio.

"Lavoriamo insieme tutto il giorno, e quando non siamo vicini ci collegiamo in videochiamata", racconta Fiorello, che ama prendersi cura di "cose di tutti i giorni", come ad esempio le punture di cortisone fatte con amore alla sua amata moglie in momenti di difficoltà legati alla salute.

Ma l'amore non è solo questo per Fiorello. "Intendi quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…".

E non solo di amore si parla nell'intervista, ma anche di futuro. Alessandro Cattelan, ex volto di MTV, potrebbe essere il successore di Fabio Fazio alla conduzione di Che tempo che fa. "Abbiamo subodorato qualcosa… Ed eravamo entusiasti", ammette Fiorello, che ritiene Cattelan perfetto per il ruolo di conduttore grazie alle sue doti di intervistatore e alla modernità del suo impianto.

Infine, la madre di Fiorello, spettatrice assidua dei programmi del figlio, non riesce sempre a seguire il suo show. Ma lui ha la soluzione: ogni giorno va a trovarla e le fa vedere la puntata su RaiPlay. "Lei ha imparato a tornare da RaiPlay sulla televisione normale", racconta con orgoglio Fiorello, che non smette di dimostrare il suo grande amore per la famiglia e per il lavoro.

Il segreto di Rosario Fiorello: l'amore

"Quando ami veramente qualcuno, non hai il tempo di annoiarti né di rimanere al buio, perché la tua vita è illuminata dalle sue parole e dalle sue risate" ha detto Paulo Coelho nel suo romanzo "Brida". Le parole di Rosario Fiorello ci confermano che l'amore è la forza che ci spinge a fare grandi cose, ma anche a curare le cose più semplici e quotidiane. L'amore ci spinge a fare gesti d'affetto come le punture di cortisone per alleviare i dolori della persona amata, a prendersi cura dei figli, dei gatti e persino dei genitori anziani. E poi c'è l'amore con la "A" maiuscola, quello che fa battere forte il cuore e che rende ogni cosa più intensa. In un mondo frenetico e caotico come il nostro, l'amore è la bussola che ci guida verso la felicità.

Mi sembra che l'amore e la famiglia siano davvero al centro della vita di Rosario Fiorello, e questo sicuramente lo rende un uomo vincente. Amare e curare le persone che ci sono accanto tutti i giorni è sicuramente un gesto di grande valore, e condividere insieme le piccole cose della quotidianità è un modo per consolidare i rapporti affettivi. Sono inoltre felice di vedere che Fiorello apprezza l'impegno degli altri colleghi del mondo dello spettacolo, e che non ha paura di lasciare spazio ai talenti emergenti. Quindi, mi chiedo: qual è la cosa più importante per te nella vita? E cosa fai per coltivare le relazioni affettive che ti sono care?