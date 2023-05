Festa scudetto, Napoli in delirio: "Lo spettacolo al Maradona è da brividi"

Tra pochi giorni si terrà la festa scudetto a Napoli per celebrare la vittoria della squadra azzurra. Le ultime notizie indicano che l'evento si svolgerà principalmente allo stadio Maradona, ma potrà essere seguito da tifosi e appassionati attraverso 14 maxi schermi posizionati in città. La festa dovrebbe essere trasmessa anche in diretta sulla Rai, mentre il traffico sarà gestito in modo da garantire un facile accesso alla celebrazione. Scopri i dettagli dell'evento nella lettura dell'articolo.

Di cosa parliamo in questo articolo... I preparativi della festa scudetto a Napoli

Sarà trasmessa in diretta sulla Rai e in streaming su Dazn

Non ci saranno più palchi e sfilate, ma un grande palco al San Paolo

Saranno presenti cantanti e personalità del mondo dello spettacolo

Verranno installati 14 maxi schermi in diversi punti della città

Festa Scudetto del Napoli: i preparativi entrano nel vivo

Si avvicina sempre di più la festa Scudetto del Napoli, che avrà luogo il 4 giugno, subito dopo la partita che vedrà gli azzurri sfidare la Sampdoria. Secondo le ultime indiscrezioni, l'evento principale si terrà allo stadio Maradona, ma potrà essere seguito attraverso i 14 maxi schermi installati in varie zone della città.

A differenza di quanto inizialmente previsto, sembra che non ci saranno più palchi e sfilate dei calciatori per le piazze, ma solamente un unico grande palco che ospiterà cantanti e personalità del mondo dello spettacolo, insieme alla squadra azzurra. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha fornito ulteriori dettagli sulla celebrazione durante una conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro: "Volevo montare 3 palchi poi credo che ne monterò uno di 520 mq che non è roba da poco. Metterò una decina di schermi, molto più grandi di quelli di quando abbiamo visto la partita da Udine".

Dopo la consegna dello Scudetto, partirà una celebrazione canora che coinvolgerà anche Spalletti e i calciatori, andando avanti fino a mezzanotte. De Laurentiis ha anche chiamato Fiorello proponendogli di montare la sua struttura allo stadio Maradona per andare in onda quel lunedì mattina.

Il Comune ha la volontà di installare 14 maxi schermi, di cui 4 in città e 10 nei diversi Comuni dell'area metropolitana, in modo da consentire ai tifosi di poter seguire i festeggiamenti nelle principali piazze cittadine. Le location già definite sono piazza del Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e probabilmente Ponticelli.

Per coloro che seguiranno l'evento da casa, ci saranno diverse opzioni. Dazn trasmetterà la partita con la consegna della coppa al capitano Di Lorenzo, mentre Rai 2 dovrebbe dare spazio alla grande festa a partire dalle 21:00 in poi. Il piano traffico non è stato ancora definito, ma è probabile che venga rafforzato il sistema dei trasporti pubblici per agevolare gli spostamenti.

Il calcio è uno spettacolo e anche i festeggiamenti dello scudetto del Napoli si annunciano grandiosi. Ma la pandemia ci ha insegnato che non tutto è come prima e che è importante trovare un equilibrio tra spettacolo e sicurezza. Non possiamo dimenticare che siamo ancora in una fase delicata e rischiosa, quindi i festeggiamenti dovrebbero essere organizzati con cautela e responsabilità, evitando assembramenti e garantendo il rispetto delle norme anti Covid. Cerchiamo di festeggiare in modo consapevole, senza mettere a rischio la salute nostra e degli altri.

Festa Scudetto Napoli: spettacolo al Maradona e 14 maxi schermi in città per i festeggiamenti dopo la partita con la Sampdoria

Con l'avvicinarsi della festa scudetto del Napoli, i preparativi sono entrati nel vivo e sembrano esserci molte novità rispetto alle idee iniziali. La decisione di montare un solo palco ha permesso di realizzare uno spettacolo ancora più grande e coinvolgente, e la presenza di maxi schermi in varie zone della città è un'ottima idea per permettere a tutti i tifosi di partecipare alle celebrazioni. Siamo certi che Napoli saprà regalare a tutti una serata indimenticabile! E voi, cari lettori, in che modo festeggerete lo scudetto del Napoli?