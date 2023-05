Enrico Ruggeri svela il suo desiderio segreto: "Vorrei prendere il posto di Fabio Fazio, ecco perché"

Enrico Ruggeri, il famoso cantautore italiano, ha parlato del suo possibile ritorno alla Rai durante un'intervista in diretta a Un giorno da pecora. Nonostante non abbia ancora ricevuto una chiamata, Ruggeri non esclude la possibilità di lavorare nuovamente per la Rai, soprattutto se dovesse avere la macchina da guerra necessaria per poter avere ospiti importanti nel suo programma. L'articolo si sofferma sul programma di successo di Ruggeri, Una storia da cantare, che è andato in onda su Rai1 e ha raccolto ottimi risultati prima della pandemia. L'artista parla anche della sua esperienza negativa all'interno della Rai, dove è stato messo "in panchina" nonostante il successo del suo programma precedente. La curiosità emerge quando Ruggeri rivela di avere idee interessanti dopo il suo "esilio" di tre anni.

Enrico Ruggeri, noto cantautore italiano, è stato ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro per Rai Radio 1. Durante l'intervista si è parlato del possibile ritorno del cantante in Rai, di cui si è tanto vociferato nell'ultimo periodo.

Il Messaggero ha riportato un retroscena secondo cui il nome di Ruggeri sarebbe stato spinto verso Rai1, e il cantante stesso ha ammesso di sperare che la notizia sia vera, dichiarando: "Spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe".

In passato, Ruggeri ha condotto "Una storia da cantare" su Rai1, un programma che ha ottenuto ottimi risultati in termini di audience e costi. Tuttavia, il cantante è stato poi messo da parte, forse perché il suo programma costava troppo poco e non garantiva abbastanza guadagno. Nonostante ciò, Ruggeri non ha perso la voglia di fare televisione e ha accumulato molte idee interessanti durante il suo "esilio" di tre anni.

Enrico Ruggeri e la possibilità di tornare in Rai

Quando Cucciari e Lauro gli hanno chiesto se gli piacerebbe prendere il posto di Fabio Fazio, Ruggeri ha risposto in modo ragionato: "Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa' unicamente perché c'era Fazio... Nel caso di una chiamata sarei pronto? Un salotto dove c'è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane".

Insomma, Ruggeri sembra pronto a tornare in Rai e a portare avanti il suo progetto televisivo, ma per ora non ci sono notizie ufficiali in merito. Resta solo da sperare che la voglia del cantante di fare televisione venga ascoltata e che possiamo presto rivederlo sul piccolo schermo.

"La cultura è l'unico investimento che, prodotto ad arte e condotto con saggezza, ci può dare la fiamma al cuore e rendere più saggi, senza travolgerci nel fluire rapido dell'informazione", questa citazione di Umberto Eco si adatta perfettamente al desiderio di Enrico Ruggeri di portare la cultura e la narrazione in televisione. Ruggeri si è fatto portavoce di quella che è una necessità impellente per il nostro Paese: la diffusione della cultura anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa come la televisione pubblica. Il ritorno del cantautore in Rai potrebbe dare vita ad un nuovo programma che guardi al futuro, alle idee e ai talenti, privilegiando la cultura e la narrazione. L'Italia ha bisogno di una televisione che guardi al futuro, che sia progressista e moderna.

Enrico Ruggeri è uno dei grandi nomi della musica italiana e la sua possibile ripresa in Rai suscita grande interesse. È bello notare come l'artista non escluda questo ritorno e abbia idee interessanti da proporre. La televisione italiana ha bisogno di programmi di qualità che sappiano raccontare storie e far cultura, e il contributo di Ruggeri potrebbe fare la differenza. E voi, cari lettori, cosa ne pensate di questo possibile ritorno di Enrico Ruggeri in Rai? Sareste felici di vederlo in onda di nuovo?