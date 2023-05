Edoardo Tavassi al limite: "Ti voglio lasciare". La coppia in pericolo di rottura?

La famosa coppia di ex gieffini Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia rischia di infrangersi dopo che Tavassi ha pubblicamente annunciato sui social di voler lasciare la sua compagna. Ma è tutto solo uno scherzo ironico. La coppia, nonostante le accuse di essere una "coppia fake", continua a essere molto affiatata. In questo articolo si parlerà anche di altre notizie di gossip, come la gelosia della Regina Camilla per Geri Halliwell e i teneri scatti di Valentino Rossi commosso per i primi passi della sua bambina. Infine, Selvaggia Lucarelli rivela il motivo della fine della sua storia con Max Giusti dopo anni di gossip.

Edoardo Tavassi vuole lasciare la sua compagna?

Edoardo Tavassi sembra essere in crisi con la sua compagna Micol Incorvaia, tanto che ha deciso di sbottare sui social e di volerla lasciare. A quanto pare, qualche giorno prima, l'ex gieffino aveva pubblicato una lettera romantica alla sua compagna, chiedendole di fare finalmente il grande passo insieme e di andare a convivere. Ma ora sembra che qualcosa sia cambiato.

In molti hanno accusato la coppia di stare insieme solo per visibilità, ma i due hanno smentito categoricamente tali voci, affermando di essere una coppia molto affiatata. Tavassi è famoso per aver portato "il caos" all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e per aver partecipato anche all'Isola dei Famosi in passato. Tuttavia, non è mai stato un personaggio pubblico, a differenza di sua sorella Guendalina, nota influencer.

Nonostante il suo nome sia stato al centro del gossip per un po', in quanto ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo, e quello di Micol Incorvaia sia stato associato alla "scarsa igiene", come le ha rinfacciato Oriana Marzoli, la coppia sembrava essere molto unita, fino a questo improvviso sbottamento sui social.

Ma non tutto sembra essere come appare, infatti, a quanto pare, le parole di Tavassi sono ironiche e non vanno prese sul serio. Infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la sua fidanzata "pazza di felicità" dopo essere entrata in un negozio di giocattoli. La coppia sembra dunque andare ancora d'amore e d'accordo.

La Regina Elisabetta gelosa di Geri Halliwell?

La Regina Elisabetta II sarebbe stata invasa dalla gelosia durante i festeggiamenti per l'incoronazione di Carlo. In particolare, la ex Spice Girl, Geri Halliwell, ora Geri Horner, avrebbe schioccato un bacio sulla guancia a Carlo, il figlio della Regina, durante la cerimonia. Questo gesto avrebbe causato la rabbia della Regina, che avrebbe definito il comportamento di Carlo come quello di un ragazzino.

La tensione tra la Regina e la moglie di Carlo, Camilla Parker Bowles, non sarebbe passata inosservata, soprattutto dopo che questa si sarebbe rifiutata di inginocchiarsi davanti alla moglie di Re Carlo III, nel giorno della sua incoronazione. Secondo i tabloid inglesi, il malumore sarebbe scoppiato dopo che la Regina avrebbe vietato alla Middleton di invitare i suoi familiari alla cerimonia, permettendogli di chiamarne soltanto 4, contro i 20 della famiglia Parker Bowles.

La Regina Elisabetta II è stata spesso criticata dai tabloid inglesi per il suo comportamento freddo e manipolatore, e questa gelosia nei confronti di Geri Halliwell sembra essere solo l'ultima di una serie di episodi che hanno alimentato il gossip sulla famiglia reale britannica.

Valentino Rossi commosso dai primi passi della figlia

Valentino Rossi, il celebre pilota di Moto GP, si è mostrato commosso sui social alla visione dei primi passi della sua amata figlia Giulietta. Il Dottore, come è conosciuto dagli appassionati di motociclismo, ha sempre mostrato un carattere forte e deciso sulle piste, ma sembra essere un vero e proprio tenerone quando si tratta della propria famiglia.

Nonostante abbia abbandonato il mondo delle corse e delle moto, Rossi non ha mai perso la passione per questo sport. Attualmente è un dirigente sportivo italiano e pilota ufficiale del GT World Challenge per la BMW, guadagnando circa 40 milioni di euro all'anno.

Insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello, Rossi si è goduto una rilassante vacanza ad Ibiza con la piccola Giulietta, tra risate, balli e momenti di famiglia. La commozione del pilota alla vista dei primi passi della figlia ha emozionato i fan di tutto il mondo.

La vita sentimentale dei personaggi famosi è spesso al centro dell'attenzione del gossip, e la recente reazione di Edoardo Tavassi sui social media ne è un esempio. Ma ricordiamoci che questi personaggi sono persone reali con le loro emozioni e le loro relazioni, e non dobbiamo giudicarli basandoci solo su ciò che leggiamo sui tabloid. La loro privacy va rispettata, soprattutto quando si tratta di momenti difficili delle loro vite personali.

