Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli travolti da una notizia inaspettata: il veneto non riesce a trattenere le lacrime

Daniele Dal Moro e Oriana Manzoni, sono venuti a conoscenza di un fatto gravissimo e denunciano sui social: “Tutto questo deve finire!”

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip in pochissimo tempo hanno tenuto un grandissimo seguito. Daniela Dal Moro, che quella casa la conosce molto bene in quanto ha partecipato già in passato come concorrente, vede entrare la bella venezuelana che inizialmente sembra essere attratta dall’ex di Belen Rodriguez. In realtà per quanto la stessa confessa, la prima persona che aveva notato era stato proprio il veneto, ma a causa dei suoi comportamenti pensava che non le interessasse. La chimica tra i due però non ho tardato ad arrivare e sono nati anche i fan della coppia: gli Oriele.

Da quando il programma si è concluso, Daniele ha dovuto abbandonare la casa per una squalifica, mentre Oriana si è classificata seconda, i due non ci sono più lasciati. Ormai Oriana vive stabilmente con Daniele e, quest’ultimo ogni tanto la riaccompagna a Madrid dove c’è la famiglia della ragazza e soprattutto il suo cane. All’interno della casa erano molto freddi tra di loro tanto che sono stati soprannominato in un solo come gli Oriele, ma anche con il nome di ‘i surgelati’. Eppure c’è stato chi da subito ha intuito la loro intesa.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sconvolti da questo episodio gravissimo

Usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due si sono resi conto di avere un grandissimo seguito. Arrestarne più sorpresa è stata sicuramente la venezuelana che non si aspettava tutto questo calore dal pubblico italiano. Gli Oriele però hanno conquistato anche i telespettatori spagnoli, che hanno seguito la Marzoli, ma anche francesi. I due ragazzi ieri hanno appreso la notizia che la proprietaria di una pagina a loro dedicata, a causa del continuo bullismo che avveniva tra i banchi di scuola, ha deciso di levarsi la vita.

I due stento a crederci non solo la notizia, ma anche al fatto che corre voce che la ragazza fosse particolarmente legata alla loro coppia tanto da creare una fan page e tantissimi video edit. Quando a prendono la notizia i due sono sconvolti: Daniela completamente in lacrime e Oriana sotto choc, denunciano questo gravissimo gesto dettato dal bullismo subito dalla loro fan. È stato un vero e proprio colpo per i due ex concorrenti che non si aspettavano di essere così tanto amati anche in Francia.

