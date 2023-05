Cristina Scuccia svela il suo segreto: "Sono innamorata". Ma c'è un problema...

Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina, ha sempre tenuto segreti i dettagli della sua vita privata, fino ad ora. Dopo aver indossato il bikini sull'Isola dei Famosi, ha ammesso di avere una persona speciale nella sua vita. Scopri di chi parla e cosa ha raccontato durante una conversazione con Helena Prestes.

In vista dell’approdo sull’Isola dei Famosi, si era ipotizzato un possibile flirt di Cristina Scuccia con una persona misteriosa in Spagna, dove la cantante si era trasferita dopo aver abbandonato l’abito talare. Tuttavia, la Scuccia non aveva mai confermato queste voci, preferendo concentrarsi sull’avventura honduregna. Con il passare dei giorni, la cantante si è lasciata andare e ha indossato anche il bikini, ammettendo di essere molto a suo agio in quel contesto.

Il flirt segreto di Cristina Scuccia

Durante una conversazione con Helena Prestes, l’ex suora ha rivelato di avere una persona speciale nella sua vita, incontrata a Madrid: “Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi.. L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori”. Tuttavia, la Scuccia ha precisato di conoscere la persona da poco tempo e di voler custodire questa relazione preziosa.

Durante la puntata del 22 maggio de L’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha cercato di approfondire la questione, ma la Scuccia si è mostrata restia ad entrare nei dettagli: “Sono un paio di mesi che conosco questa persona. É un germoglio e sai benissimo che i germogli vanno protetti e curati. Mi crea anche imbarazzo parlarne perché non sono abituata a parlare di amore in questo senso. Non ho più salivazione, ho provato a comprimere l’amore ma non si può. É una cosa bella”.

La cantante ha anche chiesto scusa alla madre per non averle mai parlato di questo flirt, precisando che non vuole che la sua uscita dal convento venga confusa con questa relazione: “Non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che veniva. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Non c’entra nulla… Poi sono andata a lavorare a Madrid dove ho conosciuto tante persone e poco prima di iniziare quest’avventura ho fatto questa conoscenza. Voglio custodire questa cosa preziosa”.

Nonostante l’imbarazzo e la delicatezza della situazione, la Scuccia ha sottolineato che non sta facendo nulla di male e che sta solo seguendo il suo cuore: “Anche se credo l’abbia intuito. Qui è difficile tenersi le cose belle e quando l’ho detto mi sono sentita 100 chili in meno perché non sto facendo nulla di male. Io sto amando”.

"L'amore è bello e poco importa se è un amore impossibile" scriveva Federico Moccia, ma per Cristina Scuccia l'amore sembra essere reale e possibile. Dopo aver vinto The Voice e lasciato l'abito da suora, Cristina si è lasciata andare ad un nuovo sentimento verso una persona che le fa battere il cuore. Nonostante l'imbarazzo nel parlare di questo nuovo flirt, la cantante ha deciso di custodire questa cosa preziosa e non ha nessuna intenzione di lasciarsi andare con la prima persona che le viene incontro. Così come ha fatto con la sua passione per la musica, Cristina sta seguendo il suo cuore e non ha paura di amare. In bocca al lupo, Cristina!

Cristina Scuccia ammette di aver trovato l'amore a Madrid prima di sbarcare all'Isola dei Famosi

È comprensibile che Cristina Scuccia voglia custodire con cura la sua vita sentimentale, dopo aver vissuto per anni in un convento e di fronte ad una luce così feroce della ribalta. In ogni caso, ci piace pensare che indossare il bikini e lasciarsi andare alla passione facciano parte della normalità anche per una ex suora. E voi, cosa ne pensate di questo flirt inaspettato di Sister Cristina?