Clizia Incorvaia, incidente per la compagna di Paolo Ciavarro: ecco cosa le è successo

Brutte notizie per Clizia Incorvaia, stamattina si sveglia con una terribile sorpresa: un incidente imprevedibile che fa preoccupare i fan

Da quando a partecipato al programma condotto da Costantino Della Ghierardesca, Pechino Express in compagnia del suo ex marito, il cantante de Le vibrazioni, Francesco Sarcina, ha ottenuto un grandissimo seguito sui social. Clizia ha sempre saputo che avrebbe voluto lavorato nel mondo della moda tanto che, si trasferisce da giovanissimo a Milano per studiare giornalismo e, allo stesso tempo, si iscrive in un’agenzia di moda. Inizia lavorare attivamente come modella, posando per tantissime riviste.

Finisce sotto l’occhio del ciclone quando viene annunciato un suo presunto tradimento con il migliore amico del marito, l’attore Riccardo Scamarcio. Clizia ufficializza la separazione, ma non dà assolutamente spiegazioni su tutti questi Rumors che continuano a circolare. Entra nella casa più spiato d’Italia, nel programma condotto da Alfonso Signorini, con un solo ed unico obiettivo: divertirsi.

Piccolo incidente per Clizia Incorvaia: ecco cosa le è inaspettatamente successo

Nella casa più spiata di Italia, Clizia riesce a trovare il suo vero grande amore che, persino Silvia Toffanin definisce come la sua anima gemella: il volto noto di forum a Paolo Ciavarro. All’inizio Clizia un po’ titubante sul intraprendere una nuova relazione visto che, da poco era uscita dal presunto scandalo. Trattenersi però non è stato facile quando la passione chiama i due iniziano a frequentarsi. Nonostante la squalifica, della Incorvaia, i due si aspettano e sono pronti per viversi la loro relazione lontani dalla telecamere e soprattutto da tutti quei tabloid che sostenevano che Eleonora Giorgi, non fosse troppo d’accordo con la relazione che il figlio aveva intrapreso con la donna divorziata, madre e molto più grande. Annunciano dopo poco che presto la famiglia si allargherà esame benvenuto al piccolo Gabriele che, oggi ha un anno.

Si dedicano il loro bambino, e ovviamente alla piccola Nina, la bambina nata dalla precedente relazione della modella, continuando a condividere tantissimi contenuti sui social. Questa mattina però, i fanno di Clizia ci sono particolarmente spaventati in quanto la mamma di Gabriele, inaspettatamente si è svegliata con un terribile sfogo cutaneo.

Clizia posta questa storia sui suoi social, e tutto fa pensare che si tratti o di un’irritazione o di varicella. Per condividerlo con così tanta tranquillità, molto probabilmente non si tratta di nulla di preoccupante e fanno possono tirare un sospiro di sollievo. Non ci resta che aspettare che la stessa ci aggiorni sulla situazione per scoprire che cosa gli ha causato questo terribile sfogo.

