Attivisti per il clima bloccano evento europeo sui jet privati: Ginevra sotto shock

Un gruppo di attivisti provenienti da 17 Paesi ha sconvolto la più grande fiera europea per la vendita di jet privati a Ginevra. Greenpeace, Extinction Rebellion, Stay Grounded e Scientist Rebellion hanno manifestato pacificamente, bloccando l'accesso alla fiera e occupando alcuni jet in esposizione. Il loro obiettivo è stato quello di chiedere ai governi europei di vietare l'utilizzo di questi mezzi di trasporto costosi, dannosi per l'ambiente e causa di disuguaglianze. Scopri di più sull'iniziativa di questi attivisti in questo articolo.

Di cosa parliamo in questo articolo... Greenpeace e altri attivisti hanno interrotto la European Business Aviation Convention & Exhibition a Ginevra

Chiedono ai governi europei di vietare l'utilizzo dei jet privati

Gli attivisti hanno occupato pacificamente alcuni jet e bloccato l'accesso alla fiera

Mostrato etichette di avvertimento simili alle sigarette sui jet privati

Hanno costretto le autorità a sospendere brevemente il traffico aereo occupando parte della pista dell'aeroporto internazionale di Ginevra

Un gruppo di attivisti di Greenpeace e di altre organizzazioni per la tutela dell'ambiente si è fatto sentire alla European Business Aviation Convention & Exhibition (Ebace) di Ginevra, la più grande fiera europea dedicata alla vendita di jet privati. Circa cento persone, provenienti da 17 Paesi diversi, fra cui anche l'Italia, hanno deciso di interrompere l'evento, chiedendo ai governi europei di vietare l'utilizzo dei jet privati.

In maniera pacifica, gli attivisti hanno occupato alcuni dei jet esposti, utilizzando le scalette per incatenarsi e impedirne l'accesso alla fiera. Inoltre, hanno mostrato grandi etichette simili a quelle dei pacchetti di sigarette, per identificarli come oggetti tossici, sottolineando che questi mezzi di trasporto bruciano il nostro futuro, uccidono il nostro pianeta e alimentano le disuguaglianze. La protesta si è estesa anche alla pista dell'aeroporto internazionale di Ginevra, dove gli attivisti hanno occupato parte dell'area, costringendo le autorità a sospendere temporaneamente il traffico aereo.

Greenpeace e altre organizzazioni chiedono il divieto dei jet privati

Greenpeace e altre associazioni ambientaliste hanno deciso di prendere una posizione netta contro i jet privati, sottolineando l'impatto negativo che questi mezzi di trasporto hanno sull'ambiente e sulle disuguaglianze sociali. La protesta a Ginevra è solo l'ultima di una serie di iniziative messe in atto nel corso degli ultimi mesi, finalizzate a sollecitare i governi europei affinché vietino l'utilizzo dei jet privati.

Secondo gli attivisti, questi mezzi di trasporto rappresentano una delle principali cause del cambiamento climatico, generando emissioni di gas serra che rendono sempre più difficile contenere l'aumento della temperatura globale. Inoltre, i jet privati sono utilizzati solo da una ristretta élite, accentuando le disuguaglianze sociali e contribuendo a creare un divario sempre più ampio fra ricchi e poveri.

La posizione delle associazioni ambientaliste, fra cui Greenpeace, Extinction Rebellion, Stay Grounded e Scientist Rebellion, è chiara: è necessario un intervento deciso da parte dei governi europei, al fine di impedire l'utilizzo dei jet privati e di favorire invece forme di trasporto più sostenibili e accessibili a tutti. La protesta di Ginevra dimostra che la questione è particolarmente sentita e che gli attivisti sono pronti a scendere in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere un cambio di rotta deciso e concreto.

"Il futuro non si prevede, si prepara" affermava il grande economista e filosofo francese Antoine de Saint-Exupéry. L'interruzione della fiera ebace da parte degli attivisti di Greenpeace e di altri movimenti ambientalisti, mostra chiaramente che il futuro del nostro pianeta è in pericolo, a meno che non si agisca subito. L'utilizzo dei jet privati ​​è una delle cause principali del cambiamento climatico e delle disuguaglianze sociali. Questi attivisti ci invitano a preparare il futuro oggi, a prendere decisioni drastiche, a mostrare coraggio e a fare ciò che è giusto per salvare il nostro pianeta. Il tempo è limitato ma possiamo ancora agire.

