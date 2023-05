Attivisti di Ultima Generazione in azione: "Imbrattano di fango il Senato"

Un gruppo di attivisti del collettivo ambientalista Ultima Generazione ha colpito ancora a Roma, questa volta mirando la facciata del Senato con del fango e urlando slogan per la transizione ecologica. Inoltre, due donne si sono spogliate e cospargendosi di fango, protestando per quanto accaduto in Emilia Romagna. Sia la Polizia che i Carabinieri sono intervenuti, portando alcuni di loro in caserma. Questo è solo l'ultimo di una serie di attacchi che hanno visto come vittime i monumenti della città di Roma e i suoi monumenti. Scopri di più sull'ultimo attacco degli attivisti di Ultima Generazione leggendo l'articolo.

Gli attivisti del collettivo ambientalista Ultima Generazione hanno nuovamente colpito Roma con un blitz contro il Senato. L’edificio è stato imbrattato con acqua e fango, mentre alcune attiviste si sono spogliate e cosparsi di liquido sporco come segno di protesta. La Polizia e i Carabinieri sono intervenuti, portando via 11 persone del gruppo. Questo è l’ultimo di una serie di attacchi a monumenti romani, tra cui la Fontana della Barcaccia, quella dei Quattro Fiumi in Piazza Navona e la Fontana di Trevi.

Il collettivo Ultima Generazione ha colpito ancora una volta Roma con un blitz contro il Senato. Gli attivisti hanno imbrattato la facciata dell’edificio con acqua e fango, urlando slogan a favore della transizione ecologica. Inoltre, alcune attiviste si sono spogliate e hanno cosparsa di liquido sporco il proprio corpo come segno di protesta per quanto accaduto in Emilia Romagna.

Come sempre accade in questi casi, le forze dell’ordine sono intervenute, portando via 11 persone del gruppo. Questo è solo l’ultimo di una serie di attacchi a monumenti romani, che hanno visto la Fontana della Barcaccia, quella dei Quattro Fiumi in Piazza Navona e la Fontana di Trevi tra le vittime.

Le autorità hanno individuato più di 100 attivisti di Ultima Generazione dall’inizio dell’anno, con 93 di loro che hanno ricevuto un foglio di via dalla città di Roma. L’atteggiamento degli attivisti ha suscitato l’indignazione del primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri, che ha invitato gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti.

Gli interventi di ripristino dopo questi attacchi sono sempre costosi e hanno un impatto ambientale significativo, come ha sottolineato lo stesso Gualtieri. Le autorità hanno anche messo in guardia sulla necessità di verificare le fonti in presenza di accuse o confessioni riguardanti vizi o reati, specificando che potrebbero essere solo rumors e prendendo le distanze.

"La libertà, un diritto sacrosanto, si ferma dove inizia quella degli altri" affermava Albert Camus. Questo concetto fondamentale viene, purtroppo, dimenticato da alcuni movimenti che, pur condivisibili nelle loro idee, utilizzano azioni sempre più estreme per far sentire la propria voce. L'attacco alla facciata del Senato da parte degli attivisti di Ultima Generazione rappresenta un limite superato, un gesto di vandalismo e di violenza che non può essere giustificato a fini di protesta. Siamo tutti chiamati a difendere la nostra libertà di espressione, ma anche a rispettare quella degli altri e le istituzioni democratiche dello Stato.

Attiviste di Ultima Generazione imbrattano con fango la facciata del Senato a Roma, due donne si spogliano in segno di protesta per la transizione ecologica. Le forze dell'ordine sono intervenute per fermarle e 11 sono state portate in caserma. È l'ennesimo attacco della serie contro i monumenti della città di Roma da parte del collettivo ambientalista.

