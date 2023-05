Amici, Maria De Filippi prende un'importante decisione: addio a...

Arriva un'importante novità per il talent show di Maria De Filippi: ecco cosa ha deciso la conduttrice per i ragazzi dell'anno prossimo

Quest’anno è stato ricco di cambiamenti per la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Sono rimasti uguali le modalità secondo cui si sono svolte i serali e le puntate per accedere a quest’ultimo. I ragazzi hanno dovuto conquistare la loro maglia difendendo il proprio banco con tantissime sfide e prove dei professori prima di poter indossare la maglia d’orata tanto ambita. Ritorna poi con grandissimo piacere del pubblico la cantante Arisa che occupa nuovamente il posto del canto. Un ulteriore cambiamento è avvenuto nel serale dove, Stefano De Martino, Stash dei the Kolors e il principe Emanuele Filiberto, hanno lasciato spazio a nuovi giudici.

Come esperto del ballo, Giuseppe Giofrè, ormai ballerino di tantissime celebrities americane tra i quali Taylor Swift e Jennifer Lopez. Esperto di canto invece Michele Bravi, che da sempre occupa un posto speciale nel cuore della conduttrice. Ultimo, ma non per importanza, Cristiano Malgioglio che ha rappresentato la vera chiave spiritosa di questa edizione.

Amici, Maria De Filippi pronta nuovi cambiamenti: ecco l’indiscrezione

Nonostante sia concluso da pochissimo il programma, che ha visto quest’anno trionfare il ballerino di latino Mattia, allievo di Raimondo Todaro, i casting sono già iniziati da tempo per la nuova edizione: la redazione sta già scegliendo i ragazzi da mostrare ai professori. Sembra però che questi non saranno gli stessi di quest’anno. Al banco di canto abbiamo visto Lorella Cuccarini, precedentemente spostata dal sul banco di ballo, Rudy Zerbi e la cantante Aretha tornata dopo un anno di pausa in cui aveva partecipato al programma di Milly Carlucci vincendo. I professori di ballo invece sono stati: Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, la temutissima maestra ed ultimo, ma non per importanza il compagno della cantante Giorgia, Emanuel Lo.

Stando all’indiscrezione che lancia sui social Amedeo Venza, che durante tutte le puntate del serale ha sempre dichiarato in anteprima che sarebbe stato eliminato della puntata, lancia un nuovo scoop che riguarda proprio chi svolgerà il ruolo di professori.

Sembra quindi che ci saranno ulteriori cambiamenti per la prossima edizione, ma sembra che ormai ci sia solo un’unica certezza per quanto riguarda il posto dei professori: la maestra Alessandra Celentano, che occupa questo ruolo da circa 10 anni, è il removibile, così come Rudy Zerbi che ormai sembra avere un posto fisso e tutte le trasmissioni della De Filippi.

