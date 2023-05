Il Paradiso delle Signore, il primo spoiler sulla prossima stagione: riguarda la contessa Adelaide

Il Paradiso delle Signore spoiler: ecco come si aprirà l’ottava stagione che stanno registrando. C’è di mezzo la contessa Adelaide

Si era conclusa a fine aprile, inizio maggio,la settima stagione della serie di successo Il Paradiso delle Signore. Nota come soap-opera che doveva andare in onda settimanalmente, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono stati sempre di più gli ascolti che ha ottenuto, spingendo i vertici del palinsesto nazionale Rai e dei produttori di mandarla in onda quotidianamente. Le riprese inizieranno a fine di questo mese e tutti i fan cercano di captare tramite gli account Instagram degli attori qualche piccolo spoiler su ciò che vedremo ad inizio autunno. Per ora non è trafelato ancora nulla da questo tipo di contenuti, ma alcune indiscrezioni iniziano già a circolare da tempo e ci pronunciano ciò che potrebbe aprire l’ottava stagione.

I temi principali da affrontare sono i segreti rimasti il risolti: sicuramente tra questi non fa parte quello del figlio di Gemma che, dopo essersi fatta coraggio ha rivelato a Marco Sant’Erasmo di essere lui il padre del bambino che aspetta. Sicuramente scopriremo se si tratta di un maschietto o di una femminuccia nella prossima stagione, ma sono rimasti tanti altri misteri che devono ormai essere risolti. Uno di questi riguarda la contessa Adelaide.

Il Paradiso delle Signore: ecco l’indiscrezione che circola sul segreto di Adelaide. Cosa nasconde la contessa?

Nelle ultime puntate, Adelaide aveva dichiarato di aver ricevuto una lettera da una sua amica in fin di vita in Svizzera e che doveva recarsi al suo capezzale quanto prima. In realtà sia il suo giovane fidanzato che è Umberto scoprono che si trova a Ginevra. Su tutte le furie il suo compagno decide di mettersi sul primo aereo per poterla raggiungere e, quando torna a Milano, decide di non rivelare il segreto della contessa: manterrà il massimo della riservatezza pur di non metterla nei guai visto che, una volta raggiunta, Adelaide gli ho chiesto di proteggere il suo segreto.

Sembra che si tratti di un figlio della contessa che finora non abbiamo ancora conosciuto. Se questa supposizione forse è vero non ci resta che iniziare già da immaginare chi potrebbe essere il padre come mai, dopo tutto questo tempo, Adelaide sia stata messa nella messa in contatto con quest’ultimo. Questa per ora è la tesi più attendibile, una seconda possibilità potrebbe essere legata a qualche investimento economico andato a buon fine o viceversa e che, una volta venuta allo scoperto, potrebbe metterla nei guai.

