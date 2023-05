Biden fa una mossa storica: "Gli USA addestreranno i piloti ucraini sugli F-16". Zelensky commosso

Il presidente ucraino ha chiesto il supporto degli Stati amici per proteggere i propri territori minacciati dai raid aerei russi. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato l'addestramento dei piloti ucraini su aerei di quarta generazione, compresi gli F-16. La decisione è stata comunicata durante il vertice G7 dedicato all'Ucraina e alla pace e stabilità. Questa novità potrebbe avere un impatto significativo sull'andamento del conflitto in Ucraina. Scopri di più leggendo l'articolo.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto il sostegno degli Stati amici per proteggere i territori ucraini dagli attacchi aerei russi. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che gli USA addestreranno piloti ucraini su aerei di quarta generazione, compresi gli F-16, per supportare l'Ucraina nella difesa del proprio spazio aereo.

L'annuncio è stato accolto positivamente da Zelensky, che lo ha definito "una decisione storica". Dopo aver ricevuto diversi rifiuti in passato, le richieste di Zelensky di ottenere dai Paesi occidentali jet da combattimento per proteggere i cieli dell'Ucraina sembrano finalmente essere state accolte.

La formazione dei piloti ucraini su velivoli di quarta generazione avverrà interamente in Europa e coinvolgerà anche il personale statunitense. La coalizione di Paesi che parteciperanno a questo sforzo decideranno quando fornire effettivamente i jet, quanti ne forniranno e chi li fornirà. Secondo un alto dirigente dell'amministrazione USA, il completamento della formazione dovrebbe richiedere diversi mesi.

La decisione degli Stati Uniti di addestrare i piloti ucraini su aerei di quarta generazione potrebbe avere dei risvolti importanti sull'andamento del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev cambia notevolmente e la coalizione internazionale di jet da combattimento potrebbe migliorare notevolmente la difesa aerea ucraina.

Il vertice del G7 di Hiroshima si è concentrato principalmente sul conflitto in Ucraina e sulla possibilità di fornire a Kiev aerei da combattimento F-16. L'attuazione pratica di questa decisione verrà discussa nel prossimo vertice. La presenza fisica del presidente ucraino è stata giudicata importante per difendere gli interessi del Paese, spiegare, dare proposte chiare e una chiara argomentazione su ciò che sta accadendo nel territorio ucraino.

"Il supporto degli alleati è essenziale per il successo di qualsiasi missione militare", afferma uno dei principi fondamentali dell'art of war di Sun Tzu. La decisione di Joe Biden di addestrare i piloti ucraini su aerei di quarta generazione, in particolare gli F-16, potrebbe avere un impatto significativo nella crisi in corso in Ucraina. Si tratta di una decisione storica che potrebbe aumentare la potenza aerea dell'esercito ucraino e fornire una maggiore protezione contro gli attacchi aerei russi. La presenza di Zelensky al vertice del G7 potrebbe anche aiutare a garantire ulteriori supporti da altri alleati. Tuttavia, l'effetto a lungo termine di questa decisione resta da vedere, e la pace e la stabilità in Ucraina devono essere raggiunte attraverso il dialogo e la diplomazia piuttosto che attraverso la forza militare.

