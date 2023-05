Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Avellino

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli ed area Vesuviana

Oggi il clima a Napoli sarà caratterizzato dalla pioggia leggera con un'umidità del 81%. La temperatura media sarà di 16.79°C, con una minima di 15.29°C e una massima di 17.8°C. La velocità del vento si attesterà sui 7.65km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

Si consiglia di prepararsi per un giorno molto umido e piovoso a Napoli oggi. Indossare abbigliamento impermeabile e portare con sé un ombrello è altamente raccomandato. Inoltre, avendo in mente le caratteristiche del clima odierno, si può optare per attività al coperto come visitare musei o frequentare centri commerciali.

Ricordiamo che il clima potrebbe influenzare anche la guida, quindi è importante prestare molta attenzione sulle strade bagnate ed evitare accelerazioni brusche o frenate improvvise.

In sintesi, il meteo previsto ad Napoli per oggi sarà pioggia leggera con alta umidità e temperature fresche. Pertanto, si consiglia cautela in attività all'aperto e scelta di alternative al coperto.

Avellino ed Irpinia

Oggi nella città di Avellino il clima sarà caratterizzato da pioggia leggera. L'umidità sarà alta e si aggirerà intorno al 94%. La temperatura media si attesterà sui 14.05 gradi, mentre la temperatura minima toccherà i 13.1 gradi e quella massima arriverà fino a 16.01 gradi. La velocità del vento sarà di 2.62km/h e la percentuale di nuvolosità sarà pari al 100%.

Alla luce di queste previsioni meteorologiche, è consigliabile indossare abbigliamento impermeabile ed evitare di esporsi troppo all'aria aperta per evitare possibili rischi per la salute. Si può optare per attività indoor come la visita di musei o il cinema, che consentono di trascorrere piacevolmente del tempo al riparo dalla pioggia. Alternativamente, si può scegliere di gustare una tazza di cioccolata calda in uno dei numerosi bar della città.

Caserta e zona Matese

Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo per la città di Caserta.

Oggi il clima sarà caratterizzato dalla pioggia, in particolare da una leggera pioggia. L'umidità sarà molto alta, intorno all'89% e la temperatura media si aggirerà intorno ai 15.55 gradi Celsius. La temperatura minima prevista è di 14.72 gradi Celsius, mentre quella massima è prevista intorno ai 17.97 gradi Celsius. La velocità del vento sarà di circa 2.44 km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

In base a queste informazioni cerchiamo di capire cosa fare nella città di Caserta oggi. Essendo prevista una pioggia leggera, è consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile qualora si debba uscire di casa. Inoltre, le temperature non saranno molto elevate, quindi meglio indossare indumenti adeguati per stare al caldo.

Vi terremo aggiornati su eventuali variazioni del meteo nelle prossime ore. Grazie per averci scelto e buona giornata a tutti!

Salerno

Salerno si prepara ad una giornata piovosa; infatti, il clima della città è caratterizzato da piogge moderate. L'umidità risulta elevata, raggiungendo l'83%, e la temperatura media è di 14.17°C, con una minima di 10.92°C e una massima sempre di 14.17°C. La velocità del vento raggiunge i 2.28km/h mentre la percentuale di nuvolosità è pari al 100%.

In virtù delle previsioni meteo che abbiamo appena descritto, consigliamo ai cittadini di Salerno di programmare le proprie attività indoor. In particolare, in questa giornata sarebbero ideali progetti che prevedono il lavoro da remoto o un pomeriggio all'insegna del relax lettura o della visione di un film in casa.

Si ricorda altresì di prestare attenzione alla guida, specialmente quando le strade saranno bagnate; infine, si raccomanda a chi dovesse uscire dalla propria abitazione, di portare con sé un ombrello per evitare di essere bagnato dalle piogge inevitabili.

Fate tesoro dei nostri consigli e passate una giornata serena e sicura!

Benevento e Sannio

Oggi il clima a Benevento sarà piovoso con una leggera pioggia, e un'umidità del 97%. La temperatura media si aggirerà intorno ai 14.09 gradi, con una temperatura minima di 13.18 gradi e una massima di 15.57 gradi. La velocità del vento sarà di soli 1.91km/h, mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà quota 100%.

Dati questi parametri metereologici, consigliamo di prestare molta attenzione nell'affrontare qualsiasi attività all'aperto nella città di Benevento oggi. Si consiglia di indossare abbigliamento impermeabile per evitare di bagnarsi ed eventuali malanni dovuti alla pioggia. Inoltre, sarebbe opportuno evitare gli spostamenti in bicicletta o a piedi se non strettamente necessario per evitare scivolamenti o incidenti.

Suggeriamo invece, per chi volesse godersi la giornata comunque al chiuso, di visitare uno dei numerosi musei o chiese della città e dedicarsi alla cultura o alla preghiera.

Paestum e Cilento

Le previsioni del meteo per la città di Paestum indicano la presenza di pioggia moderata. L'umidità si attesterà intorno all'82%, mentre la temperatura media sarà di circa 17.96 gradi. La temperatura minima sarà di 14.22 gradi, mentre quella massima non supererà i 17.96 gradi. La velocità del vento raggiungerà circa 3.02km/h e la percentuale di nuvolosità sarà pari al 100%.

Data l'intensità delle precipitazioni, si consiglia di evitare spostamenti in bicicletta o a piedi, in quanto le condizioni climatiche potrebbero rendere il terreno scivoloso e quindi pericoloso. In alternativa, si suggerisce un'attività indoor magari presso una delle tante strutture turistiche presenti a Paestum, come un museo o una chiesa storica della città. In ogni caso, si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni meteo, specie quando queste indicano condizioni avverse come nel caso odierno.