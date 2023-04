Meteo campania: oggi occhio a Salerno!

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Che tempo farà oggi a Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni meteo per oggi, 26 Maggio 2021, a Napoli indicano la presenza di nuvole che copriranno completamente il cielo. L'umidità sarà del 44% mentre la temperatura media si aggirerà attorno ai 16.71 gradi Celsius. La temperatura minima prevista è di 11.83°C e quella massima di 17.17°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 8.43 km/h ed è stata registrata una percentuale di nuvolosità del 100%.

Con questo tipo di clima, consigliamo di rimanere al chiuso o di portare con sé un ombrello se si deve fare una passeggiata in città. Il tempo non permetterà di praticare attività all'aperto, quindi si consiglia di evitare posti esposti al vento e alla pioggia. Se devi assolutamente uscire, raccomandiamo di indossare abiti adatti alla stagione e scarpe impermeabili.

Avellino ed Irpinia

Le previsioni del meteo per oggi, 8 Febbraio 2022, ad Avellino presentano una situazione di nuvolosità intensa con la presenza di nuvole stratificate. L'umidità registra un valore del 65% e la temperatura media si attesta sui 11.22 gradi Celsius. La temperatura minima, invece, si aggira intorno ai 6.46 gradi Celsius mentre quella massima arriva a raggiungere gli 11.39 gradi Celsius. La velocità del vento risulta moderata, pari a 9.06 km/h.

La percentuale di nuvolosità presente in questo momento ad Avellino è dell'intero 100%, segnale che il cielo rimarrà coperto per l'intera giornata. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà variazioni significative per le prossime ore.

In base a queste previsioni, consigliamo di prevedere un abbigliamento adatto alle condizioni climatiche, evitando capi troppo leggeri e preferendo quelli più pesanti in grado di proteggere dalle eventuali intemperie.

Inoltre, raccomandiamo di guidare con prudenza lungo le strade cittadine, soprattutto in considerazione della moderata velocità del vento segnalata. Infine, potrebbe essere opportuno programmare attività al coperto o comunque protette dalle intemperie per godere appieno della quotidianità senza essere colpiti dal maltempo.

Caserta e zona Matese

Oggi a Caserta ci sarà un clima caratterizzato da nuvole coprenti, con umidità al 42%. La temperatura media sarà di 16.68 gradi Celsius, con una minima di 9.36 e una massima di 17.04. La velocità del vento raggiungerà i 6.28km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%.

Le previsioni non promettono delle belle giornate, quindi sarebbe consigliabile rimanere al chiuso, magari leggendo un buon libro o guardando un film, oppure dedicarsi ad attività indoor come cucinare o fare yoga.

In generale, si raccomanda di indossare dei capi caldi e confortevoli per prevenire eventuali malanni da freddo. In ogni caso, bisogna stare attenti alla salute in questo periodo dell'anno ed evitare situazioni che potrebbero aggravare eventuali problemi respiratori o allergici.

Salerno

Le previsioni meteo per oggi a Salerno indicano la presenza di piogge leggere sul territorio. L'umidità relativa dell'aria sarà del 69%, con una temperatura media di 10.93 gradi Celsius.

La temperatura minima registrata durante la giornata sarà di 5.14 gradi Celsius, mentre la temperatura massima arriverà a raggiungere i 11.11 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, pari a circa 9.87 km/h.

Inoltre, ci sarà una copertura totale delle nuvole, con una percentuale di nuvolosità del 100%.

In base a queste previsioni meteo ti suggeriamo di prestare particolare attenzione alla guida se ti trovi alla guida di un veicolo che richieda maggiore attenzione in caso di pioggia leggera.

In caso contrario, questo potrebbe essere un'ottima occasione per programmare attività indoor come cinema o teatro oppure dedicarti ad una passeggiata nel centro storico della città adatto anche per godersi il clima inclemente.

Ricorda comunque sempre di usare un ombrello!

Benevento e Sannio

Le previsioni meteo per oggi, 26 Novembre, nella città di Benevento sono le seguenti:

Il clima sarà caratterizzato da "Clouds" (nuvole), con una descrizione più precisa di "overcast clouds" (nuvole coperte). L'umidità relativa sarà del 65% e la temperatura media si aggirerà intorno ai 11.14 gradi centigradi. La temperatura minima sarà di 6.53 gradi, mentre la temperatura massima sarà di 11.19 gradi. La velocità del vento raggiungerà i 11.74 chilometri all'ora e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%.

In base a queste previsioni meteo, consigliamo di indossare abbigliamento pesante e adatto al clima freddo. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione alla guida, considerando la presenza di nuvole che potrebbero limitare la visibilità sulla strada.

Per chi intende svolgere attività all'aperto, suggeriamo di prevedere un riparo in caso di eventuale pioggia ed evitare di uscire durante le ore notturne, quando le temperature sono più rigide.

Tenete presente che ogni previsione meteo è soggetta a cambiamenti repentini, quindi è consigliabile verificare costantemente gli aggiornamenti prima di effettuare qualsiasi attività all'esterno.

Paestum e Cilento

Le previsioni meteo per oggi, nella città di Paestum, indicano una precipitazione di pioggia leggera. L'umidità sarà del 57%, mentre la temperatura media si aggirerà intorno ai 15.79°C con una minima di 8.44°C e una massima di 15.79°C. La velocità del vento sarà di 6.38km/h e la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%.

Data l'instabilità del clima, è consigliabile portare con sé un ombrello o altro indumento protettivo dalla pioggia quando si esce di casa. In caso contrario, si potrà optare per attività al chiuso come visite a musei, al cinema o al teatro.

Si consiglia inoltre agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla guida in presenza di piogge leggere, che possono rendere la strada scivolosa e poco visibile. Si ricorda che è sempre importante rispettare le norme del codice della strada anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse.