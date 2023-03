Federico Chimirri, ex concorrente di Masterchef, fidanzato con una corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Vi ricordate di Federico Chimirri? L'ex concorrente di Masterchef 11 è fidanzato con un volto noto di Uomini e Donne

Che fine hanno fatto i concorrenti delle scorse edizioni di Masterchef? Molti, nonostante non siano arrivati a conquistare i 100 mila euro e la possibilità di scrivere il proprio libro di cucina, hanno iniziato comunque a lavorare nel mondo della ristorazione. Forse vi ricorderete di Federico Chimirri. Il concorrente dell'undicesima edizione non era passato inosservato, non solo per le sue camicie stravaganti, ma anche perché i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, continuavano a dirgli di non esagerare con il numero di ingredienti. Federico usciva sempre dalla dispensa con un cestino pieno zeppo di alimenti e, nonostante il poco tempo a disposizione per le prove, cercava sempre di cimentarsi in quante più preparazioni possibili.

Federico Chimirri fidanzato con una corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Federico Chimirri aveva un sogno: trasformare la sua passione, ereditata dal padre, nel suo lavoro. Dopo Masterchef, Federico è riuscito comunque a inserirsi nel settore culinario, affermandosi soprattutto nella lavorazione della carne. Del resto non potevamo aspettarci altro da uno chef argentino! Durante il programma ha anche raccontato di aver avuto un figlio da una precedente relazione, ma non aveva intenzione di fidanzarsi in quanto doveva dare tutto se stesso nella competizione. Per un soffio non è riuscito ad arrivare in finale, ma comunque è stato un personaggio del programma degno di nota. Federico oggi, come dichiara, è 'uno chef di giorno e dj di notte'. Tra tutti gli impegni del lavoro però sembra aver trovato anche la sua anima gemella.

Ad aver conquistato lo chef è un ex corteggiatrice e tronista di uomini e donne. Dopo non esser stata scelta, il suo trono si è concluso con la cascata di petali rossi, ma la storia è terminata dopo poco. Si fidanza con un volto noto del mondo dello spettacolo che le dedica libri, canzoni e frasi romantiche: Francesco Sole. Avete capito chi ha conquistato Federico?

Si tratta di Giulia Cavaglià che sui social ha anche recentemente fatto gli auguri al suo compagno per la festa del papà. I due sembrano pazzi l'uno dell'altra e spesso condividono dei contenuti anche molto divertenti sui loro profili dove, ovviamente, c'è di mezzo qualche preparazione di Federico in cucina.

