Masterchef 12, Edoardo Franco fa una dedica ad un'ex concorrente: è proprio lei!

Edoardo Franco è il dodicesimo Masterchef italiano. Ecco la dedica inaspettata ad una concorrente: non è Hue

Edoardo Franco si presenta i provini del programma culinario che ogni giovedì andava in onda su Sky. Un cuoco che non posso di certo inosservato in quanto cattura subito l’attenzione di Bruno Barbieri non solo per la sua chioma decisamente particolare, ma anche per la sua salopette viola leopardata che, promette di regalare allo chef in caso di vittoria. Durante il corso della sfida lo chef avanza un’altra proposta al concorrente: in caso di vittoria oltre la salopette, avrebbe voluto tagliarli i capelli che ammette di detestare. Un appuntamento che si è poi verificato il 4 marzo dopo la messa in onda della finalissima, dove Edoardo riesce a battere Hue e Bubu. Da disoccupato si ritrova con 100.000 € sul conto, l’opportunità di scrivere il proprio libro di ricette e, soprattutto, viene invitato in diversi salotti televisivi.

Edoardo sei sempre contraddistinto tra gli altri concorrenti proprio perché è sempre stato non solo sopra le righe per il suo aspetto, ma anche perché dal primo momento in cui ha messo piede nella classe, ha fatto sempre il tifo prima per gli altri e poi per se stesso. I n’attitudine che ci fanno veramente apprezzato. I fan del programma sono impazziti nello scoprire che alla fine, Edoardo è riuscito anche a vincere la competizione.

Edoardo Franco fa una dedica ad un ex concorrente: non è Hue

Edoardo è sempre stato molto legato alla cuoca vietnamita in quanto è proprio grazie a lei che si spezza la maledizione della brigata. Durante tutto il programma ogni volta che Edoardo a partecipato a una sfida esterna è sempre ritornato sconfitto e costretto ad giocarsi il tutto e per tutto al Pressure test. Solamente Hue riuscirà a spezzare questa maledizione. Della sua prima presentazione del libro di ricette che ho scritto dopo la vittoria, possiamo notare che non è alla vietnamita che Edoardo ha fatto una dedica veramente speciale.

Nel suo libro di ricette dal titolo 'Daje', Edoardo ha creato una ricetta in onore di Sara. Possiamo immaginare che si tratti di un piatto particolarmente speziato, proprio come piace alla marocchina. Inoltre, tenendo in conto che Edoardo è sempre andato d’accordo con tutti i concorrenti molto probabilmente il suo libro di ricette trovano tante altre.

